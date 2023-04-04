Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса «Искандер-М»

Белоруссия получила комплекс «Искандер-М», который может использовать в том числе и ракеты «в ядерном исполнении». Белорусские военные уже обучаются работе с комплексом

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести обычные и ядерные заряды, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал он. Министр указал, что с 3 апреля на одном из российских полигонов стартовало обучение белорусских военных работе с комплексом.

Кроме того, использовать «средства поражения в ядерном оснащении» теперь могут некоторые самолеты белорусской штурмовой авиации, добавил Шойгу. Эти меры необходимы, чтобы отстаивать безопасность Союзного государства, отметил глава Минобороны.

О решении передать Белоруссии «Искандеры» президент Владимир Путин заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в июне прошлого года. Глава государства отмечал, что комплексы могут применять и баллистические, и крылатые ракеты.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), которые разработало Конструкторское бюро машиностроения. Эти комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, а также объектов, которые они прикрывают, на расстоянии до 500 км.

В марте Путин сообщил, что к июлю Россия завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Президент подчеркнул, что речь идет о размещении российского ядерного оружия в соседней стране, а не передаче его ей.

Лукашенко в обращении к парламенту и народу в конце марта заявил, что Минск готов принять также стратегическое (более мощное по сравнению с тактическим) ядерное оружие. При этом сама Белоруссия имеет безъядерный статус.