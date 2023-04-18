G7 назвала неприемлемой «угрозу» разместить ядерное оружие в Белоруссии

Страны «Большой семерки» (G7) назвали неприемлемой возможность России разместить в Белоруссии ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД входящих в «Cемерку» стран.

«В дополнение к осуждению заявления президента [России Владимира] Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии министры иностранных дел G7 подтвердили неприемлемость безответственной ядерной риторики России», — говорится в сообщении глав МИД.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси осудил возможность разместить ядерное оружие в Белоруссии, поскольку это «еще больше усилит напряженность ситуации» на Украине.

Помимо этого, страны G7 будут держать российские активы заблокированными до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. Главы МИД добавили, что санкции против Москвы будут ужесточены, а контроль за их соблюдением будет осуществляться тщательнее. В частности, G7 не позволит третьим странам подрывать действующие ограничения.

О том, что страны «Семерки» постараются не допустить обхода санкций против России и поставок ей оружия, ранее сообщал японский МИД. В этом году Токио председательствует в G7. Министры встретились в Каруизаве, префектура Нагано.

25 марта президент России Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По его словам, 1 июля страны завершат строительство хранилища для такого оружия на территории Белоруссии. Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Путин заявил, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны.