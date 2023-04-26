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Утечка данных разведки США ,  
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WP узнала о прогнозе США о перспективах космической программы России

WP: космическая отрасль России может уменьшиться из-за SpaceX и санкций США
Разведка США пришла к выводу, что санкции помешали развитию космической сферы в России. Президент России Владимир Путин заявлял в начале апреля, что российская космическая отрасль, наоборот, наращивает свой потенциал
Фото: NASA / Getty Images
Фото: NASA / Getty Images

Российская космическая отрасль будет сокращаться из-за американских санкций, усиления глобальной конкуренции и роста доли SpaceX, следует из опубликованного документа разведки США, пишет The Washington Post.

«Разорванные западные партнерские отношения и нарушенные цепочки поставок также, вероятно, помешали российской космической программе получать финансирование, которое сокращается по крайней мере с 2020 года», — сказано в документе.

В документе говорится, что до 2014 года западные компоненты для космических полетов были легкодоступны для России. Однако после введения санкций эти возможности сократились. И теперь «Москва стремится увеличить материальную помощь от [Китая] для поддержания своей космической отрасли», полагает американская спецслужба.

Разведка не упоминает SpaceX напрямую, но отмечает, что в 2020-м американская компания получила сертификацию для перевозки астронавтов на МКС, тогда как США прежде платили $75–85 млн за место на российском космическом корабле. Кроме того, сказано в материалах, зарубежные клиенты «отменили запланированные пуски российских [ракет] и [свернули] другую деятельность, связанную с космосом, лишив основного источника доходов».

Президент Владимир Путин в начале апреля говорил, что российская космическая отрасль постепенно наращивает свой потенциал. Он отмечал, что в стране впервые было проведено 100 безаварийных пусков подряд. «Перед нами стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять <...>. Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы», — поручил президент.

Согласно другим файлам из утечки, Китай в своих разработках достиг значительных успехов, чтобы стать угрозой для «ключевых космических активов США и союзников», и намерен применить их в конфликте любого характера с Тайванем. Документы свидетельствуют о возросшем значении космоса в современном конфликте, что доказывают бои на Украине, отмечает издание.

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В слитых материалах разведки также говорилось, что Китай разрабатывает кибероружие для отключения вражеских спутников, писала Financial Times. Китай намерен имитировать сигналы, которые спутники получают от собственных операторов, что приведет либо к получению управления над устройствами, либо к выходу спутников из строя в критические моменты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
космическая программа SpaceX санкции США США Китай спутники космос Роскосмос
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