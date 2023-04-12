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Путин заявил о необходимости миссий на другие планеты

Путин: России необходимо возобновить лунную программу и отправить миссии к другим планетам
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

России следует вернуться к организации миссий на другие планеты, а также как можно быстрее возобновить свою лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня космонавтики, трансляцию вел РБК.

По его словам, освоение космоса должно стать гораздо «более значимым фактором национального развития», а властям совместно с технологическим бизнесом следует увеличить производство спутников, от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке.

«В этой [космической] сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять <...> Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, а вся отрасль, по его словам, «уверенно встает на ноги». «Россия обязательно будет осваивать космос. Мы обязательно будем работать в этом направлении», — добавил Путин и отметил, что за этим стоит качественное развитие науки, экономики, надежный уровень безопасности страны.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин космос лунная программа планеты

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
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