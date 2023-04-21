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FT узнала о создании Китаем кибероружия для захвата спутников

FT: Китай создает кибероружие для захвата контроля над вражескими спутниками
Спутники разведки и связи Китай рассматривает как приоритетные цели в случае конфликта. В Пекине, по данным ЦРУ, рассчитывают не просто их сбивать, а перехватывать управление
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай занимается созданием кибероружия для получения контроля над спутниками противника, чтобы лишить их возможности вести наблюдение или передавать информацию. Эти данные содержались в слитых документах разведки США, пишет Financial Times.

Спецслужбы считают, что Пекин намерен добиться возможности «блокировать, эксплуатировать или захватывать» вражеские спутники. Это основная цель Китая в сфере контроля информации в военное время — ее Пекин рассматривает в качестве ключевой во время ведения войны.

Китай намерен имитировать сигналы, которые спутники получают от собственных операторов, что приведет либо к получению управления над устройствами, либо выходу спутников из строя в критические моменты.

Сам Китай, в свою очередь, наращивает спутниковую группировку. Генерал Брэдли Ченс Зальцман, командующий Космическими силами США, в прошлом месяце в докладе конгрессу сообщил, что китайские военные развернули уже 347 спутников, в том числе 35 — за последние шесть месяцев.

Накануне The Washington Post сообщила, что нашла в утекших данных Пентагона указание на то, что перебои, возникшие в работе спутниковой системы Starlink на Украине, были следствием применение средств радиоэлектронной борьбы. По данным американской разведки, для этого использовались системы «Тобол».

The New York Times отмечала, что анализ китайских исследовательских работ и статей в СМИ показывает повышенный интерес Пекина к опыту военных действий на Украине. В частности, указывает издание, китайские эксперты изучают конфликт в поисках инноваций и тактик, которые могли бы помочь Пекину в случае возможного военного противостояния из-за Тайваня. В частности, интерес китайских военных привлекло использование ВСУ спутниковой сети Starlink для координации действий между украинскими военными и обхода глушения связи с российской стороны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай утечка документов спутники кибероружие
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