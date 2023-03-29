WSJ узнала о подготовке США к войне в космосе из-за России и Китая

Газета пишет, что Пентагон обеспокоен развитием лазерных и ракетных вооружений в Китае и России, из-за чего в этом году бюджет Космических сил США могут увеличить до рекордных $30 млрд

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Пентагон США начал подготавливать свои военно-космические силы к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета напоминает, что США уже давно отказались от идеи пилотируемых космических военных кораблей в пользу спутников, «потому что материально-техническое обеспечение людей за пределами земной атмосферы было огромным». Однако Россия и Китай, чьих спутников на орбите меньше, начали развивать лазерные вооружения, способные выводить из строя космические объекты, а также нарушить военную и гражданскую связь.

«Если сдерживание не срабатывает, нельзя ждать, пока случится что-то плохое, чтобы подготовиться. Необходимо уже иметь всю необходимую инфраструктуру», — заявил газете генерал-майор ВВС США в отставке Марти Уилан.

По данным WSJ, в этом месяце Белый дом предложил увеличить годовой бюджет Космических сил США до рекордных $30 млрд, что почти на $4 млрд больше, чем в прошлом году, а также больше бюджетов для ВВС и ВМС.

Космические силы США (United States Space Force, USSF) были созданы в 2019 году как шестое подразделение вооруженных сил. Ключевой целью USSF является планирование, оснащение и защита интересов США в космосе.

Газета пишет, что расходы на USSF включают увеличение численности военнослужащих до 16 тыс. человек, закупку для них специальных тренажеров для подготовки к потенциальным сражениям в космосе, а также обучение работе со спутниками, системами вооружения, наземным коммуникационным и сенсорным оборудованием.

WSJ напоминает, что в конце прошлого года США назвали Китай самой большой угрозой для безопасности, во многом, из-за развития ракет и лазеров наземного базирования. «Китай вложил значительные средства в свою космическую программу, создав орбитальную станцию с экипажем, разработав наземные ракеты и лазеры, а также расширив возможности наблюдения. Это часть его более широких военных целей, заключающихся в отказе противникам в доступе к космическим ресурсам», — говорится в статье.

Помимо Китая, о своем стремлении контролировать космическое пространство все активнее заявляет Россия, отмечает издание. Так, газета напоминает о недавнем уничтожении Россией одного из своих спутников новейшей ракетой наземного базирования. Вероятно, речь идет об испытании боевого комплекса «Нудоль» в ноябре прошлого года, о котором писали «Известия». Тогда же Минобороны отчиталось об уничтожении находившегося на орбите спутника с помощью «специальной ракеты».

В январе WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Пентагон пересмотрел подход к контрактам на новые программы ракетных запусков. Так, если раньше американское военное ведомство при выборе подрядчика опиралось на принцип «цена/качество», то теперь в Вашингтоне больше интересуются вопросом, смогут ли запущенные в космос спутники отразить возможные атаки со стороны России или Китая.

Как отмечает газета, главное угрозой в Пентагоне считают китайскую космическую программу. Там предполагают, что Пекин может запускать ракеты и спутники, которые будут создавать помехи для американских аппаратов или даже уничтожать их.



Россия ранее предлагала США и другим странам заключить новый юридически обязывающий договор, который запрещал бы «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов сообщал, что Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и Россия признают «необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе» и призывают все страны принять участие в переговорах по этому вопросу.