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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал условия запуска новой «черноморской инициативы»

Песков: «черноморская инициатива» заработает после выполнения всех условий
Сюжет
Военная операция на Украине
Новая «черноморская инициатива» заработает после выполнения условий зерновой сделки, заявил Песков. Белый дом сообщал о намерении помочь Москве с экспортом сельхозпродукции, в Кремле говорили о необходимости снятия санкций
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Новая «черноморская инициатива» заработает после выполнения условий, аналогичных прошлой зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. По этим условиям Россия может получить доступ к экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Его спросили, в течение какого времени возможно преодолеть ограничения на торговлю зерном, сельскохозяйственной продукцией и удобрениями на фоне обещания США помочь в этом вопросе. «Мы продолжаем контакты с американской стороной. Вы знаете, что эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. И мы удовлетворены, насколько конструктивно и прагматично развивается наш диалог — и результативно при этом», — сказал он.

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Фото:Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Что касается доступа к экспорту, то его возможно получить при выполнении условий, которые включала прошлая «черноморская инициатива» при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам Пескова, «она работала определенное время, все условия выполнялись, за исключением этих условий, которые касались российской стороны». «Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать. И мы продолжим нашу работу с американцами», — заключил пресс-секретарь президента России.

«Черноморская зерновая инициатива», или зерновая сделка, была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.

25 марта Кремль и Белый дом опубликовали результаты прошедших переговоров в Эр-Рияде. В Вашингтоне заявили о намерении помочь Москве в восстановлении «доступа к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижении расходов на морское страхование и расширении доступа к портам и платежным системам для таких транзакций». В Кремле сообщили о достигнутой договоренности по «черноморской инициативе», которая включает в себя морскую безопасность, при условии снятия ряда санкций. В ООН одобрили соглашение, но сочли преждевременным информирование о возможном участии своих представителей.

Киев согласился на безопасное судоходство, но отказался содействовать поставкам российской сельхозпродукции, посчитав это ослаблением ограничений. Как уточнял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, нарушением соглашения будет считаться любое передвижение военных судов России за пределы восточной акватории, что повлечет за собой «реализацию права на самооборону».

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Россия Украина США Дмитрий Песков Военная операция на Украине Черное море Зерновая сделка переговоры
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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