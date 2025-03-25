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Война с хуситами ,  
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Хегсет опроверг отправку планов по атаке на хуситов в чате в Signal

Белый дом: Трамп по-прежнему доверяет Уолтцу после утечки из чата в Signal
Сюжет
Война с хуситами
В чат, где обсуждалась американская операция против хуситов, случайно добавили главреда The Atlantic. Он утверждает, что в Signal отправляли в том числе военные планы. Пентагон опроверг это
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В чате в мессенджере Signal с участием высокопоставленных членов американского правительства, куда случайно добавили главреда The Atlantic Джеффри Голдберга, не было сообщений с военными планами, заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Associated Press.

«Никто не рассылал сообщения с военными планами, и это все, что я могу сказать на эту тему», — заявил Хегсет.

Ранее Голдберг рассказал, что в чат его по ошибке добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. В беседе члены Совета нацбезопасности США обсуждали планы операции против йеменских хуситов. В чате было 18 участников, среди которых Хегсет, Уолтц, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др. Журналист попал в чат 13 марта — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против хуситов.

Голдберг говорил, что поначалу в чат присылали «процедурные и политические сообщения». «Затем они превратились в военные планы, и, честно говоря, у меня по спине пробежал холодок», — отметил он. Детально военные планы из беседы журналист не стал раскрывать. В статье говорилось, что они включали «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информацию о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак».

Белый дом затем подтвердил достоверность переписки. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, несмотря на утечку, президент США Дональд Трамп «по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца».

Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов США
Политика
Джеффри Голдберг

Источники CNN сообщили, что шокированы ситуацией и допустили, что кого-то могут уволить из-за случившегося. «Все пользуются Signal, днем и ночью», — сообщил телеканалу один из источников и добавил, что теперь это может измениться. Собеседники CNN отметили, что мессенджер, где можно рассылать зашифрованные сообщения, как считалось, не использовали для передачи секретной информации или обсуждения военных операций.

Сам Трамп выразил удивление, когда его спросили о ситуации. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. На мой взгляд, это журнал, который прекращает свое существование. Я думаю, что это не очень хороший журнал», — сказал он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Уолтц Дональд Трамп США Пит Хегсет Пентагон хуситы мессенджер
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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