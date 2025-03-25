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Политика ,  
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Politico узнало, что может грозить советнику Трампа за чат с журналистом

Politico: Белый дом обсуждает отставку Уолтца после чата с журналистом
В Белом доме не исключают отставку Уолтца, который добавил журналиста в чат, где обсуждалась операция против хуситов, пишет Politico. По словам источников, Трамп обсудил произошедшее с советником, но решение еще не принял
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В Белом доме начались активные дискуссии о будущем советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца после сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену, пишет Politico со ссылкой на чиновников. Окончательное решение пока не принято, но собеседники газеты не исключают, что Уолтца могут отправить в отставку.

Про утечку данных об американских ударах по Йемену стало известно накануне. Главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы операции против йеменских хуситов. В чате было 18 участников, среди которых Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др.

Со слов Голдберга, сначала в чат присылали «процедурные и политические сообщения», которое позднее «превратились в военные планы». Пентагон опроверг эти сведения. Хегсет заявил, что в чате не было сообщений с военными планами.

Чиновник из администрации Трампа рассказал Politico, что Белый дом «был шокирован произошедшим». Двое собеседников издания предложили отправить Уолтца в отставку, чтобы предотвратить развитие «плохой ситуации» для Трампа.

«Это было безрассудно — не проверить, кто в чате. Это было безрассудно — вести такой разговор в Signal. Нельзя допускать безрассудства на посту советника по национальной безопасности», — сказал один из собеседников Politico. Другой источник был более прямолинеен, пишет газета, он назвал Майка Уолтца «полным идиотом».

США начали крупномасштабную операцию против йеменских хуситов
Политика

Окончательное решение о том, какое будущее ждет советника Белого дома, пока не принято, отмечает Politico. По словам источников, Уолтц уже обсудил произошедшее с американским президентом. Пока Трамп продолжает наблюдать за последствиями утечки конфиденциальной информации, но может принять решение «в течение следующего дня или двух», говорят собеседники.

Журналист попал в чат 13 марта — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против хуситов. 24 марта в The Atlantic был опубликован материал, в котором Джеффри Голдберг рассказал о полученной информации про планы Пентагона. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после утечки данных заявила, что Трамп «по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Майка Уолтца».

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Персоны
Милена Костерева
Йемен США утечка данных Майк Уолтц отставка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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