 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Reuters узнал о визите дипломатов ЕС в Сирию с новыми требованиями

Сюжет
Падение режима Асада
Европейские посланники после столкновений сирийских силовиков с алавитами дали понять Дамаску, что главный приоритет — борьба с радикальными исламистами. Проблема в том, что это может привести к новой войне, пишет Reuters
Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Три европейских посланника приезжали в Дамаск на фоне столкновений силовиков с алавитами, чтобы донести до руководства Сирии основные требования, не соблюдая которые сирийские власти могут потерять международную поддержку, сообщает Reuters.

На встрече с главой МИДа Асадом аль-Шибани 11 марта европейские посланники ясно дали понять, что главным приоритетом для сирийского правительства должна быть борьба с боевиками-джихадистами и международная поддержка новых властей Сирии может прекратиться, если они не предпримут «решительных действий» в этом отношении.

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, отвечая на вопрос о послании Европы в Дамаске, отметил необходимость установить и осудить всех виновных в злоупотреблениях во время столкновений. «У новых властей нет карт-бланша», — добавил он.

Израиль нанес удары по сирийским военным базам
Политика
Фото:Raneen Sawafta / Reuters

«Мы просили привлечь виновных к ответственности. Те, кто совершил массовые убийства, должны понести наказание. Необходимо навести порядок в силах безопасности», — рассказал один из европейских чиновников из числа группы, выступившей с обращением в Дамаске.

Также привлечь к ответственности виновных призвали США.

В начале марта в Сирии произошли столкновения алавитов — религиозного меньшинства, к которому принадлежал свергнутый президент Башар Асад, — с силовиками. По подсчетам правозащитников, погибли более тысячи человек, в основном мирных жителей. Рейды силовиков были завершены 10 марта. Власти Сирии обещали провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в злоупотреблениях в ходе рейдов.

Дипломаты признают, что проведение расследования — шаг в правильном направлении, но заявляют, что доверие к нему было бы выше, если бы в него включили международных наблюдателей, в частности из ООН. В конечном счете, по их словам, истинная проверка нового правительства заключается не только в выводах комиссии, но и в борьбе с радикалами, ответственными за преступления.

США выдвинули Сирии условия для ослабления санкций
Политика
Дамаск, Сирия

Как пишет Reuters, проблема для правительства Сирии заключается в том, что новый лидер — Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммеда аль-Джулани) — опирается на десятки тысяч бойцов из группировок, в том числе радикальных джихадистов, с которыми его призывают бороться.

Аш-Шараа — лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Эта группировка была во главе повстанцев, устроивших переворот в начале декабря, который привел к свержению президента Сирии Башара Асада. По оценкам западных правительств, ХТШ насчитывает около 20 тыс. боевиков, отмечает Reuters.

В конце января одновременно с назначением аш-Шараа президентом переходного периода были распущены сирийская армия, службы безопасности и ополчения. В связи с этим новое правительство полагается на связанные с ним группировки, в том числе радикальные, потому необходимость борьбы с ними ставит сирийские власти в неудобное положение.

Как считают опрошенные Reuters дипломаты и аналитики, действия против радикальных группировок могут привести к новой войне в Сирии. По их словам, роспуск армии наряду с увольнениями работников госсектора углубили разногласия в Сирии и оставили сотни тысяч людей без средств к существованию, что может подтолкнуть их к вступлению в повстанческие группировки.

Собеседники агентства сравнивают ситуацию с обстановкой в Ираке после роспуска Вашингтоном иракской армии после падения режима Саддама Хусейна. Из-за безработицы хорошо подготовленные военные вступали в группировки, в частности «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в России), что привело к росту ее влияния в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сирия Европа исламисты Ахмед аш-Шараа
Материалы по теме
Al Arabiya узнала о требовании лидера Сирии к России выдать Башара Асада
Политика
Бербок второй раз со времени падения режима Асада посетила Сирию
Политика
Во всей Сирии полностью пропал интернет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Украинского гроссмейстера дисквалифицировали на три года за жульничествоСпорт, 17:05
За махинации с «Пушкинскими картами» задержали участника шоу «Голос»Общество, 17:03
Politico узнала, что разозлило Трампа в истории с утечкой из чатаПолитика, 17:03
Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании МошковичаБизнес, 17:00
Акции «Русагро» обвалились на 20% на фоне задержания основателя компанииИнвестиции, 16:59
Выручка «Эталона» обновила рекорд. Какие перспективы у акцийИнвестиции, 16:57
Мишустин предупредил об опасности дефицита при регулировании ценЭкономика, 16:57
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Президент Кубы посетит Москву на праздновании 9 МаяПолитика, 16:54
Путин приехал в национальный центр «Россия»Политика, 16:49
Путин назначил представителя для ратификации договора с ИраномПолитика, 16:48
Романо сообщил о возможном уходе лучшего бомбардира РПЛ из «Спартака»Спорт, 16:48
Калининградские депутаты «Единой России» избили женщину и скрылисьОбщество, 16:35
СБУ заочно обвинила Владимира Соловьева по нескольким статьямПолитика, 16:34
Володин попросил депутатов обращаться друг к другу словом «товарищ»Политика, 16:26