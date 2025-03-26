Reuters узнал о визите дипломатов ЕС в Сирию с новыми требованиями

Европейские посланники после столкновений сирийских силовиков с алавитами дали понять Дамаску, что главный приоритет — борьба с радикальными исламистами. Проблема в том, что это может привести к новой войне, пишет Reuters

Дамаск, Сирия (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Три европейских посланника приезжали в Дамаск на фоне столкновений силовиков с алавитами, чтобы донести до руководства Сирии основные требования, не соблюдая которые сирийские власти могут потерять международную поддержку, сообщает Reuters.

На встрече с главой МИДа Асадом аль-Шибани 11 марта европейские посланники ясно дали понять, что главным приоритетом для сирийского правительства должна быть борьба с боевиками-джихадистами и международная поддержка новых властей Сирии может прекратиться, если они не предпримут «решительных действий» в этом отношении.

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, отвечая на вопрос о послании Европы в Дамаске, отметил необходимость установить и осудить всех виновных в злоупотреблениях во время столкновений. «У новых властей нет карт-бланша», — добавил он.

«Мы просили привлечь виновных к ответственности. Те, кто совершил массовые убийства, должны понести наказание. Необходимо навести порядок в силах безопасности», — рассказал один из европейских чиновников из числа группы, выступившей с обращением в Дамаске.

Также привлечь к ответственности виновных призвали США.

В начале марта в Сирии произошли столкновения алавитов — религиозного меньшинства, к которому принадлежал свергнутый президент Башар Асад, — с силовиками. По подсчетам правозащитников, погибли более тысячи человек, в основном мирных жителей. Рейды силовиков были завершены 10 марта. Власти Сирии обещали провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в злоупотреблениях в ходе рейдов.

Дипломаты признают, что проведение расследования — шаг в правильном направлении, но заявляют, что доверие к нему было бы выше, если бы в него включили международных наблюдателей, в частности из ООН. В конечном счете, по их словам, истинная проверка нового правительства заключается не только в выводах комиссии, но и в борьбе с радикалами, ответственными за преступления.

Как пишет Reuters, проблема для правительства Сирии заключается в том, что новый лидер — Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммеда аль-Джулани) — опирается на десятки тысяч бойцов из группировок, в том числе радикальных джихадистов, с которыми его призывают бороться.

Аш-Шараа — лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Эта группировка была во главе повстанцев, устроивших переворот в начале декабря, который привел к свержению президента Сирии Башара Асада. По оценкам западных правительств, ХТШ насчитывает около 20 тыс. боевиков, отмечает Reuters.

В конце января одновременно с назначением аш-Шараа президентом переходного периода были распущены сирийская армия, службы безопасности и ополчения. В связи с этим новое правительство полагается на связанные с ним группировки, в том числе радикальные, потому необходимость борьбы с ними ставит сирийские власти в неудобное положение.

Как считают опрошенные Reuters дипломаты и аналитики, действия против радикальных группировок могут привести к новой войне в Сирии. По их словам, роспуск армии наряду с увольнениями работников госсектора углубили разногласия в Сирии и оставили сотни тысяч людей без средств к существованию, что может подтолкнуть их к вступлению в повстанческие группировки.

Собеседники агентства сравнивают ситуацию с обстановкой в Ираке после роспуска Вашингтоном иракской армии после падения режима Саддама Хусейна. Из-за безработицы хорошо подготовленные военные вступали в группировки, в частности «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в России), что привело к росту ее влияния в регионе.