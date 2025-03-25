Израиль нанес удары по сирийским военным базам

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала две сирийские военные базы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удар по военным объектам, которые оставались на сирийских военных базах Тадмур и Т4», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что Израиль намерен устранить любую угрозу для своих граждан, поэтому «ЦАХАЛ продолжит действовать».

В ноябре повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена), начали наступление на позиции сирийской армии. В ночь на 8 декабря они взяли Дамаск, объявив вскоре о свержении режима президента Башара Асада. Он покинул пост и страну, получил убежище в России. В феврале Израиль потребовал полной демилитаризации юга Сирии — израильский премьер-министр Нетаньяху заявил, что не допустит присутствия сил новых властей Сирии к югу от Дамаска. Спустя три дня ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным целям на юге Сирии. Атака пришлась на командные центры и объекты с оружием.

В начале декабря военные Израиля впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии. Они заняли буферную зону в районе Голанских высот.