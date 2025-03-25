Глава РФПИ назвал преимущества возобновления «черноморской инициативы»
Договоренности России и США в рамках «черноморской инициативы» позволит России беспрепятственно поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру <...> и для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — написал он в своем телеграм-канале.
Дмитриев напомнил, что в 2023 году инициативу приостановили, в частности, потому что бывшая американская администрация президента Джо Байдена не выполняла свои условия сделки.
После переговоров в Эр-Рияде 24 марта Россия и США договорились, в частности, о реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений.
Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года.
Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз).
По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.
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