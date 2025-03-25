 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава РФПИ назвал преимущества возобновления «черноморской инициативы»

Дмитриев: возобновление «черноморской инициативы» будет успехом для США и России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Договоренности России и США в рамках «черноморской инициативы» позволит России беспрепятственно поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Совместная работа в рамках инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек по всему миру <...> и для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — написал он в своем телеграм-канале.

Дмитриев напомнил, что в 2023 году инициативу приостановили, в частности, потому что бывшая американская администрация президента Джо Байдена не выполняла свои условия сделки.

В ООН поприветствовали договоренности о безопасности в Черном море
Политика
Стефан Дюжаррик

После переговоров в Эр-Рияде 24 марта Россия и США договорились, в частности, о реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море, и восстановлении российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок после снятия ряда санкционных ограничений.

Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года.

Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз).

По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Кирилл Дмитриев Черное море Зерновая сделка Россия США
Материалы по теме
В ООН поприветствовали договоренности о безопасности в Черном море
Политика
Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном море
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 19:36
Президент ФРГ вручил Шольцу и членам кабмина увольнительные грамотыПолитика, 22:40
Путин описал запреты пьес в прошлом словами «догонят, поймают и посадят»Политика, 22:17
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0Спорт, 21:59
Путин наградил певицу Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»Общество, 21:55
Кремль перечислил энергообъекты, попадающие под мораторий на ударыПолитика, 21:52
Итоги переговоров с США в Эр-Рияде. ГлавноеПолитика, 21:52
Глава РФПИ назвал преимущества возобновления «черноморской инициативы»Политика, 21:47
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
«Сочи» уволил олимпийского чемпиона Зубова после провального сезона в КХЛСпорт, 21:22
В США заявили, что Россия продержится на поле боя дольше УкраиныПолитика, 21:18
Сборная Ирана завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболуСпорт, 21:08
МИД назвал ЗАЭС объектом России и исключил совместное использованиеПолитика, 21:02
В ООН поприветствовали договоренности о безопасности в Черном мореПолитика, 20:52
«Bybit блокирует криптоактивы с Trust Wallet». Биржа это опроверглаКрипто, 20:40