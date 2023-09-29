Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что закончит конфликт на Украине за 100 дней, об этом он написал в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

Он заверил, что конфликт будет закончен «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

Роберт Кеннеди-младший — сын сенатора от штата Нью-Йорк (1965–1968), бывшего генпрокурора США (1961–1964) и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, который приходился братом экс-президенту США (1961–1963) Джону Кеннеди. Оба брата-политика были убиты во время своих предвыборных кампаний.



Кеннеди-младший — адвокат и экологический активист. После начала пандемии COVID-19 он выступал против прививок и критиковал действия властей США по борьбе с коронавирусом. Заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии подал 6 апреля.

Политик не впервые высказывается о военных действиях на Украине и отношениях с Россией. Так, в апреле он назвал конфликт Москвы и Киева огромной проблемой для США, так как это ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для Вашингтона. В конце июля Кеннеди-младший предостерегал от «экзистенциальной битвы» с Россией, напомнив об огромных запасах у той ядерного оружия.

Другой кандидат на американских выборах экс-президент Дональд Трамп обещал, что завершит конфликт на Украине за сутки. «Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: [Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому. <...>. Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил Трамп, не раскрывая деталей вероятного соглашения.



Киев требует возвращения границ по состоянию на 1991 год и вывода всех российских войск. Москва отвергает любые мирные планы, которые не предусматривают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Российские власти призывают признать сложившиеся в ходе боев «реалии на земле».