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Общество ,  
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Saxo Bank предсказал конец капитализма, победу Кеннеди и кризис ожирения

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2024 год
Датский Saxo Bank в очередной раз представил «шокирующие прогнозы». Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году — конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по $150 за баррель
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Датский Saxo Bank представил ежегодные «шокирующие прогнозы» для мировой экономики, которые строятся на маловероятных событиях, но тем не менее могут повлиять на финансовые рынки.

Подборка предсказаний на 2024 год под названием «Конец пути» призвана показать, как мир приближается к концу «старой нормальности» и как продвинутые технологии «решают старые проблемы, но одновременно создают новые, возможно, более опасные». По мнению экспертов, движение по пути, по которому мир следовал после финансового кризиса 2008 года (стабильная геополитика, низкие инфляция и процентные ставки) было нарушено во время пандемии COVID, и в следующем году ожидает «неопределенное будущее».

Нефть по $150 за баррель и создание мировой Лиги чемпионов

В середине 2024 года стоимость нефти подскочит до $150 за баррель. Резкий рост цен подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, она будет направлена на превращение страны в «центр туризма, отдыха и развлечений». На этом фоне королевство предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов, одного из самых престижных футбольных турниров в мире, и преобразует соревнование в мировую Лигу чемпионов.

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Финансы
Фото:Bruno Rocha / Zuma / Global Look Press

Кризис здравоохранения в мире из-за препаратов от ожирения

В Saxo Bank ожидают роста популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом, который уже считается «чудо-лекарством от ожирения». Цены на препараты упадут, а в некоторых странах их внесут в список жизненно важных. Однако, предупреждают авторы прогноза, из-за простоты приема таблеток люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше нездоровой пищи. Производство лекарств превысит спрос, на этом фоне «в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности».

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Конец капитализма в США

В преддверии президентских выборов 2024 года правительство США будет вынуждено увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений. Инфляционное давление в стране сохранится, а иностранные инвесторы продолжат выводить капитал; в связи с этим спрос на гособлигации будет слабым, «что спровоцирует резкий скачок доходности» по ним. В попытке нормализовать стоимость заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов. «Этот шаг будет свидетельствовать о конце капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству», — считают аналитики.

Победа Роберта Кеннеди-младшего на выборах в США

В 2024 году на президентских выборах в США победу впервые одержит независимый кандидат — Роберт Кенннеди-младший. Его популистские заявления, направленные «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит», найдут отклик у сторонников как Демпартии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев. «Новая политическая эра в США начнется с резкого разворота от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам», — говорится в прогнозе.

Остальные «шокирующие прогнозы»:

  • кризисы, связанные с искусственным интеллектом. Saxo Bank ожидает, что генеративный ИИ, который рассматривают как способ повышения производительности, станет угрозой нацбезопасности — по мнению аналитиков, возможен сценарий, при котором в одной из развитых стран мошенники смогут использовать технологию дипфейка в отношении высокопоставленного чиновника, чтобы получить доступ к сверхсекретной информации;
  • Банк Японии откажется от жесткой верхней границы доходности госбондов, что «вызовет разгром на мировых рынках облигаций»;
  • в Евросоюзе введут налог на богатство в размере 2% для миллиардеров, что вызовет шок в индустрии: спрос на предметы роскоши снизится, обвалятся акции компаний люксового сегмента — например LVMH, Porsche и Ferrari.
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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Saxo Bank прогноз капитализм цены на нефть здравоохранение

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