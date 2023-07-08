Трамп обещал рассекретить все архивы об убийстве Кеннеди

В возвращения в Белый дом экс-президент США Дональд Трамп обещал рассекретить документы, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Закон о 25-летнем запрете на публикацию этих документов был принят конгрессом в 1992 году при президенте Джордже Буше-старшем. Тогда специальная комиссия собрала документы в отдельный архив и рекомендовала из соображений национальной безопасности сделать их секретными еще на 25 лет.

Однако в 2017 году, в период президентства Трампа, архивы так и не были рассекречены. По словам источника издания Politico, этого не произошло из-за сотни страниц документов, относящихся ко времени работы комиссии, к 1990-м годам. Они содержат информацию, публикация которой все еще может навредить национальной безопасности. В них описаны разведывательные операции, которые происходили сравнительно недавно.

Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас, выстрелами из снайперской винтовки. В тот же день от полученных ранений он скончался, специальная комиссия, расследовавшая убийство президента, пришла к выводу, что Кеннеди стал жертвой стрелка-одиночки Ли Харви Освальда. Суда над ним не было, поскольку Освальд был убит через два дня после гибели Кеннеди: во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.