Почему штаб Джо Байдена опасается независимых кандидатов в президенты

Демпартия США собрала специальную команду юристов, чтобы ловить независимых кандидатов на возможных нарушениях. Кто может составить конкуренцию Джо Байдену и снизить его шансы на переизбрание — в материале РБК

Джо Байден (Фото: Megan Varner / Getty Images)

На Демократическую партию США работает отдельная команда юристов, задача которых — ловить независимых кандидатов на возможных электоральных нарушениях при выдвижении в президенты. Наибольшей угрозой Джо Байдену в его штабе считают племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего.

20 марта The New York Times сообщила, что Демократическая партия наняла адвокатов для борьбы с независимыми кандидатами. В команде действующего президента опасаются, что беспартийные политики и члены более мелких партий могут стать «спойлерами» главы государства и перетянуть на себя часть его электората.

Особую тревогу вызывают так называемые колеблющиеся штаты, в которых позиции кандидатов от Демократической и Республиканской партии максимально близки и все могут решать несколько тысяч голосов. В президентском штабе опасаются, что чем больше у избирателя будет позиций в бюллетене, тем сложнее будет Байдену добиться переизбрания.

Какие независимые кандидаты могут принять участие в выборах

На участие в президентских выборах сейчас претендуют три независимых кандидата: радиоведущий Роберт Кеннеди-младший, профессор философии и социальный активист Корнел Уэст, врач и член Партии зеленых Джилл Стайн.

Помимо родства с 35-м президентом США Джоном Кеннеди 70-летний Роберт Кеннеди-младший известен как юрист и экоактивист. Еще в 1999 году он основал организацию «Альянс хранителей воды» (Waterkeeper Alliance), занимающуюся борьбой за чистоту водоемов и соблюдение природоохранного законодательства. В последние годы Кеннеди-младший также активно выступал против вакцинации, особенно его взгляды радикализировались во время пандемии.

Сначала он хотел баллотироваться от Демократической партии, но в октябре 2023 года объявил о решении баллотироваться как независимый кандидат. Кеннеди-младший позиционирует себя как «правдоруб» и обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

70-летний Корнел Уэст — известный правозащитник, профессор философии, преподававший в том числе в Принстоне и Гарварде. Его исследования в основном посвящены неравенству и расовой дискриминации. Он хотел выдвигаться от Народной (Популистской) партии, затем от Партии зеленых, но впоследствии, как и Кеннеди-младший, решил баллотироваться в качестве независимого кандидата. Уэст неоднократно заявлял, что его главная миссия — воплощение в жизнь наследия таких борцов за гражданские права, как Мартин Лютер Кинг-младший и Джон Льюис.

73-летняя Джилл Стайн уже в третий раз баллотируется на пост президента США. В 2012 году она набрала около 469 тыс. голосов (0,36%), в 2016-м — уже почти 1,5 млн (1,07%). По образованию Стайн — терапевт, но национальную известность она получила в качестве экоактивиста. Стайн заявляет о желании предоставить избирателям альтернативу «рухнувшей двухпартийной системы». Выступает за решительные меры по борьбе с изменением климата и насилием со стороны полицейских, а также за списание всех студенческих кредитов.

Своих кандидатов планируют также выдвинуть Либертарианская партия и партия «Без ярлыков» (No Labels). Последняя рассматривает вариант с выдвижением тандема из демократа и республиканца. В частности, на роль кандидата обсуждалась экс-постпред США при ООН Никки Хейли, выбывшая из республиканских праймериз после неудачи на «супервторнике» 5 марта. Сама Хейли публично отказалась от подобной идеи, заявив, что не хочет работать в паре с кандидатом из Демократической партии.

В отличие от демократов и республиканцев беспартийным кандидатам или членам более мелких партий не надо проходить через длительный процесс внутрипартийных выборов — праймериз и кокусов. Но им необходимо добиться включения в бюллетени в каждом отдельном штате; где критерии и требования существенно различаются: в одном штате может быть достаточно небольшого взноса и пары тысяч подписей, а в другом претендентам надо преодолеть многочисленные бюрократические препоны и собрать десятки тысяч подписей в сжатые сроки (например, в Техасе и Нью-Йорке нужно 100 тыс.).

Чтобы облегчить процесс выдвижения, можно сформировать собственную партию. Например, Кеннеди-младший и его сторонники учредили партию «Мы, народ», а Уэст — «Справедливость для всех». Как сообщает PBS, по состоянию на середину марта уже в 44 штатах избиратели смогут проголосовать за по крайней мере одного независимого кандидата или члена мелких партий. Окончательное число независимых кандидатов станет известно летом, когда во всех штатах истекут сроки для подачи документов на включение в бюллетень.

Насколько высоки шансы независимого кандидата на победу

Последним президентом США, который не состоял ни в Демократической, ни в Республиканской партии, был Миллард Филлмор, находившийся в Белом доме в 1850–1853 годы. Он состоял в Партии вигов, которая раскололась под занавес его президентства: часть ее примкнула к демократам, часть — к недавно созданной Республиканской партии, а остальные основали Партию незнаек (Know Nothing), от которой Филлмор безуспешно пытался выдвинуться на выборах 1856 года. Единственным именно беспартийным президентом США считается первый лидер и отец-основатель страны Джордж Вашингтон (1789–1797).

Однако независимые кандидаты и политики из более мелких партий всегда были неотъемлемой частью американского предвыборного ландшафта, а их идеологическая близость к демократам или республиканцам нередко позволяла им перетянуть на себя голоса умеренных избирателей, которые считали позиции партийных кандидатов слишком радикальными.

Считается, что на выборах 2000 года выдвижение левоцентристского политика Ральфа Нейдера от Партии зеленых способствовало поражению демократа Альберта Гора, а в 2016 году Джилл Стайн, также баллотировавшаяся от «зеленых», перетянула на себя часть электората Хиллари Клинтон, пишет The New York Times.

Согласно последним опросам общественного мнения, среди независимых самые высокие рейтинги одобрения у Роберта Кеннеди-младшего. Его конкретные показатели разнятся от исследования к исследованию: согласно мартовскому опросу Reuters/Ipsos, он может рассчитывать на 15% голосов, а Economist/YouGov дают ему значительно меньше — всего 2%.

Но даже 15% голосов в масштабах страны будет недостаточно, чтобы получить сколько-нибудь значимое число выборщиков. В 48 из 50 штатов действует правило «победитель получает все» (winner takes it all), то есть кандидат, набравший больше всего голосов избирателей штата, получает голоса всех выборщиков. Исключение составляют лишь Мэн и Небраска: там голоса выборщиков распределяются в соответствии с числом конгрессионных округов, где тот или иной кандидат одержал победу.

Какое будущее ожидает независимых кандидатов и их партии

Кеннеди-младший и другие независимые в целом опасны для демократов и республиканцев именно в связи с их способностью оттянуть голоса у двух основных кандидатов в президенты США, поясняет американист, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков.

Несмотря на то что предвыборная риторика Роберта Кеннеди-младшего и его увлечение конспирологическими теориями на первый взгляд должны были бы найти больший отклик у сторонников Республиканской партии, основную угрозу он представляет именно для демократов, от которых сначала планировал баллотироваться. Все дело в том, что у Трампа более лояльный ядерный электорат, который крайне сложно переманить; Байден же ведет предвыборную кампанию с более шатких позиций — об этом свидетельствуют в том числе результаты протестного голосования, организованного противниками военной помощи США Израилю, отмечают аналитики, опрошенные Reuters. На праймериз демократов в Мичигане более 13% избирателей выбрали графу, фактически значащую «против всех», в Миннесоте — почти 19%. Таким образом, американцы, симпатизирующие Демократической партии, но недовольные политическим курсом Байдена, могут в знак протеста отдать голос за независимого кандидата — и сыграть на руку Трампу.

Задача собранной Демпартией команды юристов, которую возглавила бывший советник Байдена по юридическим вопросам Дана Ремус, — поиск электоральных нарушений со стороны потенциальных конкурентов, в том числе проверка учрежденных Кеннеди и Уэстом партий на соответствие законодательству.

Если на старте предвыборной кампании наибольшую озабоченность демократов вызывала либертарианская No Labels, то сейчас основное внимание сфокусировано на Кеннеди-младшем, отмечает The New York Times. Пока кандидату удалось добиться включения своего имени в бюллетени всего в одном штате — Юте. Но, как отмечает издание, он также потенциально сможет принять участие в выборах в Нью-Гемпшире, на Гавайях, в Неваде, Калифорнии, Аризоне, Мичигане и Джорджии. Три последних штата — колеблющиеся, и там ожидается наиболее напряженная борьба между Байденом и Трампом.

Хотя независимые кандидаты могут значительно повлиять на исход выборов 2024 года, они не представляют собой реальную третью силу и не создают экзистенциальную угрозу двухпартийной политической системе США, полагает Шариков. По его мнению, без опоры на ресурсы республиканцев или демократов невозможно реализовать какую-либо серьезную политическую повестку. «Судя по истории Соединенных Штатов, если там и появится какая-то третья сила, то это произойдет в результате внутрипартийного раскола — условно в результате конфликта между трампистами и остальными республиканцами. В течение 10–15 лет подобная тенденция может привести к тому, что трамписты отколются от традиционного республиканского истеблишмента, хотя и сохранят за собой лишь половину электората, но это уже больше чем то, на что могут рассчитывать Кеннеди, Уэст и Стайн», — резюмировал эксперт.