Как Евросоюз будет поставлять Киеву боеприпасы в условиях их дефицита

Главной темой саммита Евросоюза стали поставки Украине боеприпасов. В течение года ЕC планирует передать Киеву 1 млн снарядов. А резервы западных стран очень быстро истощаются

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Что обсуждают на саммите ЕС

23 марта в Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза, на котором кроме глав государств и правительств присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Его участие связано с реализацией зерновой сделки, договоренность продлить которую была достигнута на прошлой неделе, сообщил журналистам накануне высокопоставленный европейский чиновник. Москва заявила о пролонгации соглашения на 60 дней вместо 120, отметив, что его дальнейшая судьба зависит от устранения препятствий для российского сельхозэкспорта со стороны ЕС, включая разблокировку судов с удобрениями, застрявшими в европейских портах, и выведение Россельхозбанка из-под санкций. В Брюсселе претензии Москвы отвергли.

Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что речь на саммите пойдет не только о российских, но и о белорусских удобрениях, экспорт которых был заблокирован после того, как власти Белоруссии в мае 2021 года принудительно посадили самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Как отмечает издание, против разблокировки выступает Литва при поддержке других государств Балтии и Польши. Гуттериш рассчитывает, что после саммита вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки.

Примечательно, что президент Франции Эмманюэль Макрон пропустил рабочий обед с генсеком ООН и отказался от общения со СМИ перед началом саммита. Это связывают с продолжающимися в стране протестами, вызванными принятием непопулярного закона о пенсионной реформе. Однако ожидается, что Макрон будет отстаивать позицию Парижа по включению ядерной энергии в закон ЕС о чистой нулевой промышленности, против чего выступают некоторые члены объединения. Эта тема также обсуждается на саммите.

К внутренним вопросам Евросоюза намерен обратиться и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступает против запрета на производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Германия, как один из крупнейших производителей машин, настаивает, чтобы исключения были сделаны для тех, что работают на синтетическом топливе. Также канцлер намерен продвигать заключение торгового соглашения со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) на фоне усиления присутствия Китая в регионе Латинской Америки.

Однако главная тема саммита — соглашение о схеме поставок Украине обычных боеприпасов на сумму около €2 млрд. Председатель Евросовета Шарль Мишель в преддверии встречи обсудил ее с лидерами более 20 государств — членов ЕС. В своем письме к участникам саммита он заявил, что цель ЕС — «предоставить Украине 1 млн боеприпасов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование». Для этого Брюсселю «необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности».

Какими будут поставки

О том, что Евросоюз договорился ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину, Совет ЕС сообщил 20 марта. Для этого совет одобрил план, который будет работать в трех направлениях.

Во-первых, страны Евросоюза должны срочно передать Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и, если будет такой запрос, ракеты. За это они получат компенсацию через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) в размере €1 млрд. Боеприпасы будут идти из национальных запасов или отложенных заказов.

EPF создали в 2021 году, чтобы «ЕС мог обеспечивать глобальную безопасность» и предотвращать конфликты в других странах. Его общий бюджет на период до 2027 года составляет почти €8 млрд, из которых €2,5 млрд отводится на помощь Украине. До начала крупномасштабных боевых действий на Украине эти средства не использовали для оплаты поставок летальных вооружений.

Во-вторых, это объединенные поставки от 17 стран ЕС и Норвегии аналогичных снарядов и ракет, которые будут идти через Европейское оборонное агентство (European Defence Agency, EDA). На компенсацию этих поставок из фонда EPF также выделен €1 млрд. Этот пункт отличает позицию Евросоюза от подхода НАТО — Североатлантический альянс до сих пор отказывается централизованно передавать Киеву оружие, все поставки имеют национальный характер.

Наконец, Еврокомиссия должна разработать предложения, как европейская оборонная промышленность может нарастить производство снарядов, привлечь в производство новые инвестиции и обеспечить надежные цепочки поставок.

В начале марта 2023 года стало известно, что Киев попросил ЕС поставлять ему 250 тыс. снарядов в месяц: как сообщила The Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского Минобороны Алексея Резникова к европейским коллегам. Ежемесячно ВСУ тратят 110 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов. «Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать [в артиллерийских системах] полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц», — говорится в письме. По данным Резникова, минимальная потребность украинской армии — 356 тыс. снарядов, или 60% от полного боекомплекта.

«Срочные поставки и надежные совместные закупки — это именно то, что надо», — написал 20 марта в Twitter глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, поблагодарив главу дипломатии ЕС и страны Евросоюза за «это судьбоносное решение».

155-миллиметровые снаряды — это стандарт для большинства армий НАТО. В этом калибре выполнена, в частности, американская самоходная гаубица М109 — наиболее распространенное на Западе оружие косвенной поддержки. По оценке издания «Военное обозрение», калибр 155 мм представляет собой компромисс между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра упрощает логистику.

Надолго ли хватит боеприпасов

О том, что запасы снарядов заканчиваются быстрее, чем их удается восполнить, западные представители говорят на протяжении нескольких последних месяцев. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 февраля заявил, что «это создает нагрузку на оборонную промышленность» альянса. «К примеру, период ожидания крупнокалиберных боеприпасов вырос с 12 до 28 месяцев. Сделанные сегодня заказы будут доставлены только через два с половиной года, — сказал он накануне встречи министров обороны блока. — Поэтому нам надо наращивать наше производство и инвестировать в наши производственные мощности».

Примерно тогда же Жозеп Боррель сказал, что самый насущный вопрос — обеспечить непрерывный поток боеприпасов для украинской армии, и «если мы потерпим в этом неудачу, исход войны окажется под угрозой». «Российская артиллерия производит около 50 тыс. выстрелов в день. Украине нужно быть на том же уровне возможностей», — отметил Боррель. Как заявил Столтенберг в беседе с The Guardian, украинская сторона совершает от 4 тыс. до 7 тыс. выстрелов ежедневно.

В целом, по подсчетам западных СМИ, к настоящему моменту США передали Украине порядка 1 млн 155-миллиметровых снарядов, а страны Евросоюза — около 350 тыс. Это привело к истощению их собственных запасов. «Если бы Европа воевала с Россией, некоторые страны исчерпали бы свои запасы за несколько дней», — приводит Reuters слова неназванного европейского дипломата.

Что до российских возможностей, то Москва о них публично не говорит. Свои оценки в декабре 2022 года представил Пентагон: исходя из них, российские запасы истощаются, и это заставляет Москву использовать устаревшие снаряды. На брифинге высокопоставленный представитель ведомства заявил, что применять полностью исправные реактивные боеприпасы Москва сможет до начала 2023 года. Далее «российские вооруженные силы, скорее всего, будут бороться за пополнение своих резервов полностью исправных артиллерийских и ракетных боеприпасов за счет иностранных поставщиков, увеличения внутреннего производства и ремонта», предположил он.

В сравнении с Западом боеприпасов у России больше, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник; это связано с тем, что после окончания холодной войны они были утилизированы в меньшей степени, поскольку Москва сохраняла взгляд на большую войну в Евразии как на вероятную. «При этом у нас тоже дефицит производственных мощностей, хотя их и значительно больше, чем на Западе, — отметил эксперт в беседе с РБК. — Оценочно за год спецоперации Россия истратила порядка 7 млн снарядов разных калибров — преимущественно 152-миллиметровых. Общее российское производство, по западным оценкам, достигает полумиллиона в год».

Что же до Запада, продолжает Крамник, то до 24 февраля 2022 года ежегодное производство США и их союзников оценивалось в 100 тыс. — такие объемы объясняются тем, что никто из них не готовился к серьезному военному конфликту. «Штаты, например, по довоенным планам на 2023 год должны были закупить 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов. А Украине за год они отгрузили уже больше 1 млн — это больше 30 лет планируемого производства», — говорит эксперт. По его оценке, при нынешних темпах России боеприпасов хватит еще на три года, западные же страны уже сейчас сталкиваются с дефицитом. «Сейчас Запад ищет возможность у себя увеличить производство и закупать их у третьих стран-производителей, таких как Пакистан, Южная Корея. Но у самих этих государств есть свои серьезные противники — у Пакистана это Индия, у Южной Кореи это КНДР. Поэтому переориентировать свое производство на внешний рынок они не готовы», — резюмировал Крамник.