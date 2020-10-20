Кремль назвал обвинения в кибератаках в адрес ГРУ «оголтелой русофобией»

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают тенденцию обвинять Россию во всех возможных ситуациях и считают это признаком русофобии

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Обвинения в адрес ГРУ в организации кибератак по всему миру — «рецидивы оголтелой русофобии». Так их оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он опроверг заявления властей США и Великобритании, что Россия предпринимала хакерские атаки, в том числе для срыва Олимпиады в Южной Корее. «Мы видели соответствующую информацию на этот счет. Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россия и российские представители, российские спецслужбы обвиняются уже во всем и вся. Это уже напоминает с постоянностью встречающие рецидивы оголтелой просто русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал он.

«Россия и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад», — подчеркнул он.

Накануне, 19 октября, Министерство юстиции США предъявило обвинение шести россиянам в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году. По версии Вашингтона, обвиняемые связаны с российской разведкой, они «проживают на родине и служат в подразделении 74455 ГРУ».