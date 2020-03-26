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Политика ,  
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Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи

Посольство Польши в Москве объяснило причины вызова российского посла. Как отметили в дипмиссии, в Варшаве вызвали возмущение «абсурдные упреки» сенатора Алексея Пушкова в адрес Польши
Алексей Пушков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Польская сторона выразила свое возмущение российскому послу Сергею Андрееву в связи с «абсурдными упреками» сенатора Алексея Пушкова в адрес официальной Варшавы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК заявлении посольства Польши в Москве, касающегося содержания состоявшейся в четверг беседы Андреева с директором восточного департамента польского МИДа Яном Хофмоклем.

Ранее Пушков обвинил Польшу в закрытии воздушного пространства для российских самолетов с медпомощью Италии, а потом эту неверную информацию стали распространять российские СМИ, отмечается в документе. «Распространение [Пушковым] неверной информации, раскалывающей страны и общества, является весьма предосудительным поступком, особенно в ситуации, когда наша общая задача должна заключаться в борьбе с беспрецедентной угрозой в виде смертоносной пандемии [нового коронавируса COVID-19], для которой не существуют границы», — утверждается в сообщении польского посольства.

«Посол Сергей Андреев был также проинформирован о письме председателя сейма РП Ельжбеты Витек, переданном председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, с призывом дисциплинировать сенатора Алексея Пушкова и обратить особое внимание на необходимость действовать в духе солидарности в борьбе с расширяющейся пандемией», — говорится в документе.

В ходе разговора с Хофмоклем Андреев отметил, что официальные органы власти России не контролируют средства массовой информации, указано в сообщении польской дипмиссии. Андреев заявил, что официальная Москва не подтверждала и не дублировала сообщения об отказе Польши пропускать российские самолеты, а сенатор Пушков удалил свое сообщение с платформы Twitter. «Посол Российской Федерации согласился, что попытки использовать сложившуюся ситуацию ради политической борьбы наносят ущерб глобальным усилиям остановить COVID-19. Он также заверил, что власти Российской Федерации направлены на участие в международном сотрудничестве в борьбе с распространяющейся пандемией», — утверждает польское посольство.

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Политика

В четверг посол России Сергей Андреев рассказал СМИ о вызове в МИД Польши. «Я был приглашен в МИД Польши к директору восточного департамента Яну Хофмоклю, который заявил протест по поводу того, что в российских СМИ распространяется утверждение о том, что Польша не разрешила пролет военных самолетов с гуманитарной помощью для Италии», — сказал Андреев ТАСС. Он также указал, что в ответ на запросы журналистов российское посольство заявляло, что никаких обращений Москвы к польским властям о пропуске самолетов с медпомощью не было, а поэтому «претензии к официальным властям [России] не имеют оснований». «Что касается новостей, которые пошли в российские СМИ, мы за них отвечать не можем», — сказал «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Владимир Александров.

Ранее ряд российских СМИ указали на якобы странный маршрут военных самолетов Ил-76 с медпомощью для Италии. Ссылаясь на представителей «экспертной среды», газета «Комсомольская правда» предположила, что у такой ситуации есть «одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил Польшу в «подлости на уровне государственной политики». «Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики», — процитировала газета «Комсомольская правда» его сообщение в Twitter. Высказывания Пушкова такие привела в своей публикации газета «Московский комсомолец».

Президент России Владимир Путин 21 марта предложил итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помощь в борьбе с новым коронавирусом (COVID-19). Военные самолеты России начали прибывать на авиабазу в 30 км от Рима 23 марта. Российская авиация доставила в страну военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады, а также необходимую технику для дезинфекции.

Карантин из-за коронавируса в Италии. Фоторепортаж
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26 марта высокопоставленные источники итальянской газеты La Stampa назвали российские поставки «бесполезными». «Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного больше, чем предлог», — цитирует издание одного из собеседников. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в достоверности данных, изложенных в итальянской газете. «Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала она.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - Польша, Алексей Пушков, медпомощь, Италия
Материалы по теме
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Политика
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