Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи

Посольство Польши в Москве объяснило причины вызова российского посла. Как отметили в дипмиссии, в Варшаве вызвали возмущение «абсурдные упреки» сенатора Алексея Пушкова в адрес Польши

Алексей Пушков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Польская сторона выразила свое возмущение российскому послу Сергею Андрееву в связи с «абсурдными упреками» сенатора Алексея Пушкова в адрес официальной Варшавы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК заявлении посольства Польши в Москве, касающегося содержания состоявшейся в четверг беседы Андреева с директором восточного департамента польского МИДа Яном Хофмоклем.

Ранее Пушков обвинил Польшу в закрытии воздушного пространства для российских самолетов с медпомощью Италии, а потом эту неверную информацию стали распространять российские СМИ, отмечается в документе. «Распространение [Пушковым] неверной информации, раскалывающей страны и общества, является весьма предосудительным поступком, особенно в ситуации, когда наша общая задача должна заключаться в борьбе с беспрецедентной угрозой в виде смертоносной пандемии [нового коронавируса COVID-19], для которой не существуют границы», — утверждается в сообщении польского посольства.

«Посол Сергей Андреев был также проинформирован о письме председателя сейма РП Ельжбеты Витек, переданном председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, с призывом дисциплинировать сенатора Алексея Пушкова и обратить особое внимание на необходимость действовать в духе солидарности в борьбе с расширяющейся пандемией», — говорится в документе.

В ходе разговора с Хофмоклем Андреев отметил, что официальные органы власти России не контролируют средства массовой информации, указано в сообщении польской дипмиссии. Андреев заявил, что официальная Москва не подтверждала и не дублировала сообщения об отказе Польши пропускать российские самолеты, а сенатор Пушков удалил свое сообщение с платформы Twitter. «Посол Российской Федерации согласился, что попытки использовать сложившуюся ситуацию ради политической борьбы наносят ущерб глобальным усилиям остановить COVID-19. Он также заверил, что власти Российской Федерации направлены на участие в международном сотрудничестве в борьбе с распространяющейся пандемией», — утверждает польское посольство.