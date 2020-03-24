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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в России назвало дезинформацией сообщения российских СМИ и политиков об отказе Варшавы пропускать российский самолет с медпомощью для Италии. Москва не запрашивала Польшу о пропуске самолетов, уточнила дипмиссия
Ил-76   (Фото: Global Look Press)

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство». Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РБК.

«Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши. Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями», — подчеркивается в заявлении.

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Ранее ряд российских СМИ обратил внимание на якобы странный маршрут военных самолетов Ил-76 с медпомощью для Италии. Ссылаясь на представителей «экспертной среды», газета «Комсомольская правда» предположила, что у такой ситуации есть «одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения». Информацию о том, что Польша отказалась пропускать российские Ил-76, приводили в своих материалах газета «Московский комсомолец», телеканал «Царьград», издание «Новые известия» и Федеральное агентство новостей (ФАН).

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил Польшу в «подлости». «Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики», — процитировала газета «Комсомольская правда» его сообщение в Twitter. Вечером 24 марта в микроблоге сенатора пост с таким заявлением отсутствовал.

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Посольство Польши заявило, что «критически относится» к публикации сообщений об отказе Варшавы пропускать российские самолеты с медпомощью. «[Посольство] призывает более внимательно проверять источники информации на тему борьбы с коронавирусом в Европе», — говорится в обращении.

Президент России Владимир Путин 21 марта предложил итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помощь в борьбе с новым коронавирусом (COVID-19). Военные самолеты России начали прибывать на авиабазу в 30 км от Рима 23 марта. Российская авиация доставила в страну военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад, а также необходимую технику для дезинфекции.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Польша, Ил-76, медпомощь, коронавирус, Россия - Польша
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