МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в России назвало дезинформацией сообщения российских СМИ и политиков об отказе Варшавы пропускать российский самолет с медпомощью для Италии. Москва не запрашивала Польшу о пропуске самолетов, уточнила дипмиссия

Ил-76 (Фото: Global Look Press)

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство». Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РБК.

«Российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши. Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями», — подчеркивается в заявлении.

Ранее ряд российских СМИ обратил внимание на якобы странный маршрут военных самолетов Ил-76 с медпомощью для Италии. Ссылаясь на представителей «экспертной среды», газета «Комсомольская правда» предположила, что у такой ситуации есть «одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения». Информацию о том, что Польша отказалась пропускать российские Ил-76, приводили в своих материалах газета «Московский комсомолец», телеканал «Царьград», издание «Новые известия» и Федеральное агентство новостей (ФАН).

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил Польшу в «подлости». «Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики», — процитировала газета «Комсомольская правда» его сообщение в Twitter. Вечером 24 марта в микроблоге сенатора пост с таким заявлением отсутствовал.