Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

По данным «Коммерсанта», поводом для этого стал твит Алексея Пушкова. Российский посол в свою очередь сообщил, что его вызвали в МИД Польши из-за сообщений в СМИ об отказе Варшавы разрешить пролет самолетов с гумпомощью для Италии

Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши и заявили протест, рассказал дипломат ТАСС. По его словам, поводом стали сообщения в российских СМИ о том, что польская сторона не разрешила пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом.

Андреев заявил, что встретился с директором восточного департамента польского МИДа Яном Хофмоклем. В ходе беседы он сообщил, что Россия не обращалась к Польше по поводу пропуска самолетов, поэтому «претензии к официальным властям не имеют оснований».

«Что касается новостей, которые пошли в российские СМИ, мы за них отвечать не можем», — заявил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Владимир Александров.

О том, что Польша не пропустила через свое воздушное пространство российские самолеты с гуманитарной помощью для Италии, написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. На публикацию, в частности, обратил внимание «Московский комсомолец», который отметил, что твит Пушкова позже был удален.