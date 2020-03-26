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Пандемия коронавируса ,  
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Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

По данным «Коммерсанта», поводом для этого стал твит Алексея Пушкова. Российский посол в свою очередь сообщил, что его вызвали в МИД Польши из-за сообщений в СМИ об отказе Варшавы разрешить пролет самолетов с гумпомощью для Италии
Автомобиль с медицинским оборудованием, предназначенным для отправки в Италию для борьбы с вирусом COVID-19 (Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости)

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши и заявили протест, рассказал дипломат ТАСС. По его словам, поводом стали сообщения в российских СМИ о том, что польская сторона не разрешила пролет самолетов с гуманитарной помощью для Италии в рамках борьбы с коронавирусом.

Андреев заявил, что встретился с директором восточного департамента польского МИДа Яном Хофмоклем. В ходе беседы он сообщил, что Россия не обращалась к Польше по поводу пропуска самолетов, поэтому «претензии к официальным властям не имеют оснований».

«Что касается новостей, которые пошли в российские СМИ, мы за них отвечать не можем», — заявил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства Владимир Александров.

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
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О том, что Польша не пропустила через свое воздушное пространство российские самолеты с гуманитарной помощью для Италии, написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. На публикацию, в частности, обратил внимание «Московский комсомолец», который отметил, что твит Пушкова позже был удален.

«Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в польском МИДе сообщает, что поводом для вызова российского посла стала именно публикация Пушкова. Дипломатический источник в Варшаве рассказал изданию, что спикер сейма Польши Эльжбета Витек направил через Андреева копию письма председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением Пушкову выступить с опровержением.

РБК обратился за комментарием к представителю Алексея Пушкова.

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
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21 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьером Джузеппо Конте пообещал помочь стране в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли российские военные самолеты с вирусологами и эпидемиологами, врачебно-сестринскими бригадами, а также необходимой техникой для дезинфекции. После этого ряд российских СМИ обратил внимание на маршрут военных самолетов Ил-76. Так, «Комсомольская правда» со ссылкой на представителей «экспертной среды» предположила, что Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что та перевозит грузы военного назначения». Посольство Польши в России назвало эти данные дезинформацией и указало, что Москва не запрашивала Варшаву о пропуске самолетов.

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко
Теги: Польша, Италия, Алексей Пушков, коронавирус
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