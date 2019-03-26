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BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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СМИ узнали о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии
Израильский премьер составил план по урегулированию ситуации в Сирии и презентовал его президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу
Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу свой план сирийского урегулирования, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Собеседник издания не уточнил, когда президенты США и России получили от премьера Израиля предложения по сирийскому урегулированию. Путин, по данным газеты, показал интерес к плану Нетаньяху.

Источник заявил, что план Израиля предполагает уход Ирана из Сирии. Других подробностей собеседник газеты не привел.

Политика
Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими

В понедельник, 25 марта, Нетаньяху провел переговоры с Трампом в Вашингтоне. Стороны пришли к выводу, что США и Израилю нужно вместе противодействовать Ирану и его союзникам для защиты от иранской агрессии. Нетаньяху также поблагодарил президента США за решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Ранее Трамп говорил, что Голанские высоты имеют решающее значение и важны для безопасности как Израиля, так и всего региона. Нетаньяху же говорил, что «Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль».

В Кремле заявили, что с сожалением относятся к признанию США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Это еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Голанские высоты были частью Сирии до 1967 года, после Шестидневной войны две трети их территории занял Израиль, в 1981-м израильский парламент официально признал Голаны частью страны, в Совбезе ООН сочли это незаконной аннексией.

Израиль неоднократно атаковал объекты иранских военных в Сирии. Так, в январе израильские ВВС атаковали южные районы Дамаска, тогда Нетаньяху пообещал принять необходимые меры, чтобы не дать Тегерану закрепить свои позиции в Сирии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Владимир Путин
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