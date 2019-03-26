СМИ узнали о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

СМИ узнали о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

Израильский премьер составил план по урегулированию ситуации в Сирии и презентовал его президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу

Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу свой план сирийского урегулирования, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Собеседник издания не уточнил, когда президенты США и России получили от премьера Израиля предложения по сирийскому урегулированию. Путин, по данным газеты, показал интерес к плану Нетаньяху.

Источник заявил, что план Израиля предполагает уход Ирана из Сирии. Других подробностей собеседник газеты не привел.

В понедельник, 25 марта, Нетаньяху провел переговоры с Трампом в Вашингтоне. Стороны пришли к выводу, что США и Израилю нужно вместе противодействовать Ирану и его союзникам для защиты от иранской агрессии. Нетаньяху также поблагодарил президента США за решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.