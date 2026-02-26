 Перейти к основному контенту
0

В Фонде энергобезопасности описали стратегию США, где Россия — конкурент

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Война санкций
США рассматривают Россию как прямого конкурента на глобальном энергорынке и намерены доминировать, глава ФНЭБ Константин Симонов призвал не ждать скорой отмены санкций против Москвы
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США рассматривают Россию как прямого конкурента на глобальном рынке углеводородов и не скрывают, что намерены доминировать на этом рынке. Об этом в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. По его словам, Россия пока остается лидером по поставкам нефти, но незыблемость этого первенства сейчас «под большим вопросом».

«Вы знаете, что Соединенные Штаты давно добывают и больше газа, чем мы, и больше нефти. Не просто больше, а на порядок уже, по нефти уже на 30% больше. И по газу. То есть это серьезные объемы. Но этого мало», — сказал Симонов.

Bloomberg узнал, как Россия может снизить цену отсечения для нефти
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Поскольку США имеющихся объемов добычи недостаточно, они пытаются контролировать регионы, важные с точки зрения добычи и запасов, а также влиять на ценообразование, добавил глава ФНЭБ. Кроме того, Вашингтон активно воздействует на рынок морских перевозок, что показывает ситуация вокруг Ормузского пролива, и борьба за Панамский канал.

«Все это, естественно, складывается в достаточно четкую энергетическую стратегию», — отметил Симонов.

В рамках этой стратегии Москва является конкурентом для Вашингтона, поэтому Россию «стратегически будут выдавливать с рынка нефти и с рынка газа», считает эксперт. В связи с этим, по мнению Симонова, Москве не удастся договориться с Вашингтоном о снятии санкций даже при условии мирного урегулирования на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили от Венесуэлы свыше 80 млн баррелей нефти. В середине декабря 2025 года Вашингтон объявил нефтяную блокаду Венесуэлы и вскоре американские власти начали регулярно отчитываться о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозили нефть, нарушая санкции.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало три лицензии, которые разрешают проводить транзакции с правительством Венесуэлы, венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) и фирмами, где PDVSA прямо или косвенно принадлежит от 50% акций. При этом в лицензиях подчеркивается, что сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями запрещены.

Москва считает санкции незаконными.

 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Юрий Таманцев
Россия нефтяная отрасль геополитика
