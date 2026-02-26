МВД Кубы узнало о террористических намерениях задержанных с катера
Задержанные с катера, который ранее вторгся в территориальные воды Кубы, во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию республику в террористических целях. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремиской на территории России и запрещена).
«Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила 10 вооруженных лиц, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж