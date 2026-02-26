 Перейти к основному контенту
МВД Кубы узнало о террористических намерениях задержанных с катера

Задержанные с катера, который ранее вторгся в территориальные воды Кубы, во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию республику в террористических целях. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремиской на территории России и запрещена).

«Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила 10 вооруженных лиц, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в сообщении.

Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»
Политика

Материал дополняется

