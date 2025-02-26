NBC узнал, что Россия предложила США добывать ресурсы в новых регионах

Делегация США не согласилась и не отказалась от предложения России насчет полезных ископаемых в Донбассе и Запорожской области, выяснил NBC. Трамп на днях публично допустил возможность сделок по ресурсам на этих территориях

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Россия предложила США заключить соглашение, в рамках которого американская сторона получит часть прав собственности на редкоземельные минералы и другие ценные металлы в новых регионах, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Со слов собеседников, среди вариантов, подготовленных Москвой, было предоставление доступа США к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожской области. Представители США на встрече не взяли на себя никаких обязательств, но и не исключили возможности сделки.

Эта идея была озвучена на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии на прошлой неделе, 18 февраля, уточняют собеседники телеканала.

«Трамп настроен на сделки, поэтому Путин, понимая это, предпринял ответный шаг», — сказал бывший американский дипломат, имеющий опыт работы в регионе. По его мнению, российская сторона ясно наблюдала как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и нерешительность ее президента Владимира Зеленского насчет соглашений по ископаемым.

Россия в 2022 году присоединила Донбасс (бывшие Луганская и Донецкие области Украины), Запорожскую и Херсонскую области по итогам прошедших там референдумов. Украина, США и почти все страны мира территориальных изменений не признали. Москва для завершения конфликта требует от Киева официального признания утраты украинского суверенитета над этими регионами.

«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал двумя дня ранее, 24 февраля, президент Владимир Путин.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 26 февраля, отвечая на вопрос РБК, рассказал, что, если Россия приглашает иностранных инвесторов к участию в проектах на российской территории, имеется в виду, «разумеется, вся территория Российской Федерации в полном соответствии с ее Конституций».

«Необходимо снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в Соединенных Штатах и Российской Федерации. Но это принцип. Надо сначала в принципе изменить нездоровую и глупую ситуацию, которая не позволяет даже разговора вести между двумя великими, ведущими державами», — добавил Лавров.

Трамп 26 февраля, отвечая на вопрос о готовности заниматься полезными ископаемыми на новых территориях России, заявил, что пока не обсуждал эту тему. «Я бы хотел покупать полезные ископаемые и на российской земле, если получится. Редкоземельные металлы у них тоже очень хорошие. У обоих (России и Украины. — РБК)», — сказал он.

По его мнению, для России сделка также будет выгодной, поскольку «это очень ценная земля, которая не используется», и «что-то подобное может произойти, да».