 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Германии проверили шедший из Петербурга танкер из-за обрыва кабеля

21 февраля в Кильском заливе на несколько часов задержали танкер Arne, который направлялся из Петербурга в Севилью. Его заподозрили в обрыве кабеля у Готланда. Экипаж опросили, судно отпустили
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Полиция Германии остановила в Кильском канале танкер Arne по подозрению в обрыве кабеля недалеко от острова Готланд (принадлежит Швеции) в Балтийском море, передает DPA.

Это произошло еще на прошлой неделе, 21 февраля, в день, когда был оборван кабель связи C-Lion 1 между Финляндией и Германией. Полицейские опросили экипаж, затем судно продолжило следование.

По данным VesselFinder, Arne ходит под флагом Антигуа и Барбуды, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Севилью (Испания).

Kieler Nachrichten уточняет, что проверка длилась несколько часов. Подозрения в причастности к повреждению кабеля возникли из-за того, что у грузового судна отсутствовал якорь.

В Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском море
Политика
Фото:Andreas Bardell / Aftonbladet / Keystone Press Agency / Global Look Press

За последний год в Балтийском море произошло несколько подобных случаев. Например, 26 января Рига сообщила о повреждении кабеля, принадлежащего Латвийскому государственному радиотелевизионному центру (LVRTC), инцидент произошел на участке Вентспилс — Готланд. На следующий день власти Швеции задержали болгарское судно Vezhen и начали расследование по факту «тяжкого вредительства». Несколько дней спустя Норвегия задержала по запросу латвийских властей судно Silver Dania с экипажем из России, которое заподозрили в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Полицейские не нашли каких-либо свидетельств причастности Silver Dania к произошедшему.

Разведслужбы США и Европы пришли к выводу, что обрывы подводных кабелей в последние месяцы, скорее всего, были вызваны авариями, а не результатом целенаправленных диверсий со стороны России, сообщала The Washington Post. НАТО решило усилить военное присутствие в Балтийском море.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Балтийское море танкер кабель Германия
Материалы по теме
Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном море
Политика
В Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском море
Политика
В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 25 фев, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 25 фев, 18:24
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 16:33
Москва выставила на торги подвал в доме-памятнике на Арбате за ₽30,7 млнНедвижимость, 16:15
Суд отправил под домашний арест кинокритика Барабаш по делу о фейкахПолитика, 16:12
В МИДе назвали крайне высоким риск «лобового столкновения» ядерных державПолитика, 16:11
МИД потребовал от Парижа объяснений об изъятии прибыли с активов РоссииПолитика, 16:01
Правительство поддержало увеличение нормы времени сверхурочной работыБизнес, 15:53
На Украине опубликовали проект ресурсной сделки с СШАПолитика, 15:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овчинский сообщил о создании 91 зоны отдыха в рамках реновации за годГород, 15:44
Семак заявил, что «Зенит» не реализовал планы на зимнее трансферное окноСпорт, 15:43
Клиентам Райффайзенбанка запретят использовать мат в кодовом словеОбщество, 15:39
Аналитики назвали лидирующую по росту продаж категорию пива в РоссииВино, 15:39
Михаил Ефремов попросил суд об условно-досрочном освобожденииОбщество, 15:31
Ставки на падение биткоина выросли. Обзор прогнозов PolymarketКрипто, 15:30
Казахстан сообщил о консультациях с Украиной после атаки дронов на КТКПолитика, 15:28