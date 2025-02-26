Власти Германии проверили шедший из Петербурга танкер из-за обрыва кабеля

21 февраля в Кильском заливе на несколько часов задержали танкер Arne, который направлялся из Петербурга в Севилью. Его заподозрили в обрыве кабеля у Готланда. Экипаж опросили, судно отпустили

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Полиция Германии остановила в Кильском канале танкер Arne по подозрению в обрыве кабеля недалеко от острова Готланд (принадлежит Швеции) в Балтийском море, передает DPA.

Это произошло еще на прошлой неделе, 21 февраля, в день, когда был оборван кабель связи C-Lion 1 между Финляндией и Германией. Полицейские опросили экипаж, затем судно продолжило следование.

По данным VesselFinder, Arne ходит под флагом Антигуа и Барбуды, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Севилью (Испания).

Kieler Nachrichten уточняет, что проверка длилась несколько часов. Подозрения в причастности к повреждению кабеля возникли из-за того, что у грузового судна отсутствовал якорь.

За последний год в Балтийском море произошло несколько подобных случаев. Например, 26 января Рига сообщила о повреждении кабеля, принадлежащего Латвийскому государственному радиотелевизионному центру (LVRTC), инцидент произошел на участке Вентспилс — Готланд. На следующий день власти Швеции задержали болгарское судно Vezhen и начали расследование по факту «тяжкого вредительства». Несколько дней спустя Норвегия задержала по запросу латвийских властей судно Silver Dania с экипажем из России, которое заподозрили в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Полицейские не нашли каких-либо свидетельств причастности Silver Dania к произошедшему.

Разведслужбы США и Европы пришли к выводу, что обрывы подводных кабелей в последние месяцы, скорее всего, были вызваны авариями, а не результатом целенаправленных диверсий со стороны России, сообщала The Washington Post. НАТО решило усилить военное присутствие в Балтийском море.