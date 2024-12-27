НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море в связи с очередным обрывом подводных кабелей. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на своей странице в X.
«Поговорил с [эстонским премьером] Кристеном Михалом о сообщениях о возможной диверсии на кабелях в Балтийском море. НАТО солидарна с союзниками и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, проводимыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку», — добавил он.
Финляндия выясняет причины обрыва четырех коммуникационных подводных кабелей, о первых трех инцидентах стало известно 25 декабря, о последнем 28 декабря. Три оборвавшихся ведут из Финляндии в Эстонию, один — из Финляндии в Германию.
Эстония отправила Вооруженные силы для защиты кабеля Estlink 1. Повреждения подводных коммуникаций участились настолько, что трудно поверить в случайность происходящего, считает эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Накануне, 26 декабря, финская сторона задержалал танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), который считает частью «теневого флота» России по экспорту нефти. «По нашим данным, причиной повреждений стал якорь судна», — рассказал глава финского Национального бюро расследований Робин Лардот.
Как отметил эстонский премьер, «это первый случай в подобных инцидентах, когда было задержано подозреваемое судно. Финляндия возглавляет расследование, бразды правления у них», передает Postimees. По словам Михала, Эстония вместе со своими союзниками по ЕС и НАТО должна стремиться к тому, чтобы морское право стало более современным. «Повреждения критической инфраструктуры становятся все более обычным делом, проблема повторяется, а это значит, что страны должны лучше защищать свою инфраструктуру и лучше перехватывать суда, наряду со сдерживанием должна быть возможность быстрее выявлять виновных», — сказал он.
Михал упомянул, что свяжется с генсеком НАТО по поводу 4 статьи договора об альянсе, предусматривающей консультацию с союзниками, если появилась угроза безопасности, независимости и территориальной целостности. Политик пояснил, что Эстония хотела бы прибытия флота НАТО в целях сдерживания.
Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО. Кремль утверждает, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.
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