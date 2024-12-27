 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»

Генсек Рютте: НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за обрывов кабелей
Обрывы кабелей происходят слишком часто, чтобы это было случайностью, заявили в Таллине. Эстонские власти решили инициировать консультации с НАТО по ст.4 Договора. Москва отрицает все подозрения в свой адрес
Фото: Lockheed Martin / Getty Images
Фото: Lockheed Martin / Getty Images

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море в связи с очередным обрывом подводных кабелей. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на своей странице в X.

«Поговорил с [эстонским премьером] Кристеном Михалом о сообщениях о возможной диверсии на кабелях в Балтийском море. НАТО солидарна с союзниками и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, проводимыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку», — добавил он.

Финляндия выясняет причины обрыва четырех коммуникационных подводных кабелей, о первых трех инцидентах стало известно 25 декабря, о последнем 28 декабря. Три оборвавшихся ведут из Финляндии в Эстонию, один — из Финляндии в Германию.

Эстония отправила Вооруженные силы для защиты кабеля Estlink 1. Повреждения подводных коммуникаций участились настолько, что трудно поверить в случайность происходящего, считает эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В Финляндии заявили о возможности мобилизовать 280 тыс. человек за неделю
Политика
Фото:Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне, 26 декабря, финская сторона задержалал танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), который считает частью «теневого флота» России по экспорту нефти. «По нашим данным, причиной повреждений стал якорь судна», — рассказал глава финского Национального бюро расследований Робин Лардот.

Как отметил эстонский премьер, «это первый случай в подобных инцидентах, когда было задержано подозреваемое судно. Финляндия возглавляет расследование, бразды правления у них», передает Postimees. По словам Михала, Эстония вместе со своими союзниками по ЕС и НАТО должна стремиться к тому, чтобы морское право стало более современным. «Повреждения критической инфраструктуры становятся все более обычным делом, проблема повторяется, а это значит, что страны должны лучше защищать свою инфраструктуру и лучше перехватывать суда, наряду со сдерживанием должна быть возможность быстрее выявлять виновных», — сказал он.

Михал упомянул, что свяжется с генсеком НАТО по поводу 4 статьи договора об альянсе, предусматривающей консультацию с союзниками, если появилась угроза безопасности, независимости и территориальной целостности. Политик пояснил, что Эстония хотела бы прибытия флота НАТО в целях сдерживания.

Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО. Кремль утверждает, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Балтийское море кабель НАТО Марк Рютте Эстония Финляндия
Материалы по теме
Китай разрешил властям ЕС осмотреть судно, подозреваемое в обрыве кабелей
Политика
Бывший генсек НАТО вошел в состав руководства тайного клуба мировой элиты
Политика
Telegraph рассказала о строительстве «балтийского хребта» НАТО в Таллине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Норвежская компания объяснила, почему не помогла морякам с Ursa MajorОбщество, 14:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17