Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем
Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с экипажем из России, которое 31 января задержали по подозрению в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море, сообщает отделение ведомства в округе Тромсё.
Судно было задержано по запросу латвийских властей. В полиции заявили, что провели ряд следственных действий и не нашли каких-либо свидетельств причастности Silver Dania к произошедшему.
«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно и дальше оставалось в Тромсё», — отметило ведомство, добавив, что оно может следовать дальше. Там также сообщили, что экипаж и компания-судовладелец сотрудничают с властями.
Грузовое Судно Silver Dania ходит под флагом Норвегии и принадлежит компании Silver Sea, зарегистрированной в Бергене, но все 11 членов экипажа — граждане России, передавала вещательная корпорация NRK. Оно было построено в 1989 году, сейчас курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.
О повреждении кабеля, принадлежащего «Латвийскому государственному радиотелевизионному центру» (LVRTC), Рига сообщила 26 января, инцидент произошел на участке Вентспилс — Готланд.
На следующий день власти Швеции задержали судно Vezhen и начали расследование по факту «тяжкого вредительства». Сухогруз принадлежит болгарской компании Navibulgar, ее директор Navibulgar Александр Калчев сообщил, что произошедшее — случайность, так как 25 января в море был сильный шторм, и только утром следующего дня обнаружилась проблема с якорем, передавал LSM.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы