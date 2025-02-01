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Политика ,  
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Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем

Судно было задержано по запросу в Латвии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. В полиции Норвегии сообщили, что после не нашли доказательств причастности Silver Dania к произошедшему

Норвежская полиция отпустила судно Silver Dania с экипажем из России, которое 31 января задержали по подозрению в повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море, сообщает отделение ведомства в округе Тромсё.

Судно было задержано по запросу латвийских властей. В полиции заявили, что провели ряд следственных действий и не нашли каких-либо свидетельств причастности Silver Dania к произошедшему.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для того, чтобы судно и дальше оставалось в Тромсё», — отметило ведомство, добавив, что оно может следовать дальше. Там также сообщили, что экипаж и компания-судовладелец сотрудничают с властями.

В Норвегии задержали судно с экипажем из России
Политика
Судно Silver Dania

Грузовое Судно Silver Dania ходит под флагом Норвегии и принадлежит компании Silver Sea, зарегистрированной в Бергене, но все 11 членов экипажа — граждане России, передавала вещательная корпорация NRK. Оно было построено в 1989 году, сейчас курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

О повреждении кабеля, принадлежащего «Латвийскому государственному радиотелевизионному центру» (LVRTC), Рига сообщила 26 января, инцидент произошел на участке Вентспилс — Готланд.

На следующий день власти Швеции задержали судно Vezhen и начали расследование по факту «тяжкого вредительства». Сухогруз принадлежит болгарской компании Navibulgar, ее директор Navibulgar Александр Калчев сообщил, что произошедшее — случайность, так как 25 января в море был сильный шторм, и только утром следующего дня обнаружилась проблема с якорем, передавал LSM.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия судно кабель Балтийское море Латвия Швеция


 

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