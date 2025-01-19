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Политика ,  
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Разведки США и Европы не нашли «российского следа» в обрывах кабелей

Доказательств причастности России не найдено, собранные факты говорят о случайности каждого из трех эпизодов с кабелями, произошедших за последние полтора года. В Финляндии отметили, что расследование все еще продолжается
Обстановка в Финском заливе, где стоит на якоре нефтяной танкер Eagle S, 13 января 2025 г.
Обстановка в Финском заливе, где стоит на якоре нефтяной танкер Eagle S, 13 января 2025 г. (Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Global Look Press)

Обрывы подводных энергетических и коммуникационных кабелей, которые происходили последние месяцы, скорее всего, были вызваны авариями, а не результатом целенаправленных диверсий со стороны России. К такому выводу пришли разведывательные службы США и стран Европы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Со слов высокопоставленных должностных лиц трех государств, которые ведут расследования серии инцидентов, такой взгляд на произошедшее постепенно становится консенсусом среди западных служб безопасности.

До сих пор ни американские следователи, ни представители шести европейских стран не нашли признаков, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну (это привело к обрыву кабелей), действовали целенаправленно или по указанию из Москвы. Вместо этого собранные к этому дню доказательства говорят о том, что инциденты вызваны неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов. Были собраны однозначные признаки случайности каждого из инцидентов.

Разведка Финляндии согласна с выводами западных коллег, что последний инцидент, скорее всего, был случайным, но не готова исключить вмешательство России, рассказали источники. Пресс-секретарь Национального бюро расследований Финляндии, которое разбирается в произошедшем, сказала, что расследование «все еще открыто, и пока слишком рано делать окончательные выводы о причинах или комбинациях, вызвавших ущерб».

НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»
Политика
Фото:Lockheed Martin / Getty Images

Речь идет о трех инцидентах, которые произошли за последние полтора года: в октябре 2023 года, ноябре и декабре 2024-го.

Суда, следовавшие в российские порты или из них, подозревались в обрыве подводных линий, по которым передается электроэнергия или интернет-трафик между странами Северной Европы.

Инциденты привели к увеличению присутствия НАТО в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой»), она продлится около 90 дней с начала января. Корабли альянса приступили к патрулированию Балтийского моря. Для этой же цели решено нарастить численность морских беспилотников.

Российские власти отрицают все подозрения и обвинения в свой адрес в отношении предполагаемых диверсий в западных странах. «Достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию», — сказал в ноябре представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
обрыв кабеля диверсии Балтийское море Финский залив
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