В Латвии заявили о новом повреждении подводного кабеля в Балтике
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией получил повреждения в Балтийском море, вероятно, из-за «внешнего воздействия», передает латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC).
Центр зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке Вентспилс — Готланд. «В настоящий момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями», — сообщили в организации.
Оператор предупредил абонентов о возможной задержке при передаче данных, но отметил, что на данный момент, по его наблюдениям, проблема не коснулась конечных потребителей в самой Латвии. Трафик клиентов центра в лице других компаний — поставщиков услуг перенаправили по другим кабелям.
Центр проинформировал о случившемся власти. Латвийские правоохранители завели уголовное дело по факту повреждения кабеля, передает LSM.
Оператор начал переговоры с иностранным подрядчиком, который технически может отремонтировать поврежденный кабель.
Поврежденный кабель LVRTC пролегает через исключительную экономическую зону Швеции, там же находится точка, где он был поврежден. Латвийские Военно-морские силы (ВМС) связались по этому поводу с союзниками по НАТО, включая шведскую сторону, и направили к месту обрыва патрульное судно.
Латвийский премьер Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с инцидентом. Она указала, что Латвия продолжает сотрудничать с НАТО и прибалтийскими государствами с целью выяснения обстоятельств произошедшего. К расследованию привлекли шведскую береговую охрану, Стокгольм пообещал оказать Латвии необходимую помощь.
Латвийский патрульный корабль обследовал район возможного повреждения кабеля, а его экипаж досмотрел судно Michalis San, по сведениям LSM, следующее в Россию. По данным портала Marine Traffic, это балкер, следующий из алжирского порта Беджайя под флагом Мальты, пункт его назначения не определен. Сейчас судно находится в Балтийском море к югу от побережья Швеции.
На борту этого судна не засекли подозрительной активности, также латвийская сторона не обнаружила повреждений якоря, передает LSM.
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