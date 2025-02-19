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Переговоры России и США ,  
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Россия передала США перечень вопросов для нормализации работы посольств

Лавров: Россия передала США перечень вопросов для налаживания работы посольств
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Российская сторона передала США перечень вопросов, которые необходимо решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам правительственного часа в Госдуме.

«Это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов. Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями», — сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что среди вопросов также есть проблема российской дипломатической собственности.

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Россия и США неоднократно обменивались высылками дипломатов. По данным на 2023 год, США лидировали среди всех стран Запада по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек. В январе 2024 года Лавров заявил, что между странами ведется «нудный» диалог о работе посольств.

По итогам переговоров России и США в Эр-Рияде 18 февраля госсекретарь Марко Рубио заявил, что стороны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. «Необходимо внести некоторые улучшения в работу наших миссий, а также в окружающую среду и пространство, которые им предоставляются для работы», — сказал он.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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