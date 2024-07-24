Антонов сообщил о прекращении диалога с США о возврате дипсобственности

Вашингтон полностью остановил диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, сообщил газете «Известия» посол России в США Анатолий Антонов.

«Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования. Давно никто в США и не заикается о возвращении России дипсобственности», — сказал Антонов.

Посол добавил, что переговоры на эту тему американцы не ведут, поэтому «это решенное для них дело».

В декабре 2016 года администрация американского президента Барака Обамы в рамках санкций против России закрыла две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде и выслала несколько десятков российских дипломатов. При следующем президенте США были закрыты консульства России в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства России.

Всего за 2016-2017 годы под арест попали шесть российских объектов недвижимости в разных американских штатах. Из них два объекта использовались в формате дач, предназначенных для отдыха сотрудников российского диппредставительства и членов их семей. Под арест попал также загородный комплекс в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона. Объект представляет собой несколько зданий и сооружений на площади 18 га.

Администрация США не позволяет даже оценить техническое состояние этих зданий, отметил Антонов. Он уточнил, что при визуальном внешнем осмотре видно, что в российских объектах находятся американцы, которые «проводят там непонятные работы».

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин напомнил, что США забрали у России дипсобственность, тем самым нарушив международные нормы и правила. «Просто забрали собственность и все, где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему. Странно даже как-то — цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет, не очень вроде бы», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИДа.