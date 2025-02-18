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Военная операция на Украине ,  
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МИД увидел в идее европейских миротворцев на Украине угрозу эскалации

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский&nbsp;во время своего визита на военный полигон, Германия, июнь 2024 года
Владимир Зеленский во время своего визита на военный полигон, Германия, июнь 2024 года (Фото: Jens Buttner / Reuters)

МИД России не приветствует и негативно относится к вводу европейского миротворческого контингента на территорию Украины, Москва воспринимает подобные действия как шаг к эскалации конфликта, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Отрицательно. И об этом мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»).

Грушко добавил, что если страны Европы хотят помочь мирному урегулированию конфликта на Украине, тогда им необходимо прекратить поставлять военную помощь Киеву.

Шольц назвал «немного раздражающим» обсуждение миротворцев для Украины
Политика
Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

В декабре 2024 года The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что американский президент Дональд Трамп во время встречи с главами Украины и Франции предложил идею отправить европейские войска на Украину.

В феврале 2025 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны 100 тыс. западных миротворцев. Ранее, 15 февраля, Евросоюз решил разработать план отправки своих войск на Украину, однако подобную инициативу предполагалось осуществить после завершения военных действий.

Накануне в Великобритании подтвердили готовность отправить на Украину свои вооруженные силы. В тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц назвал преждевременными разговоры о размещении европейского контингента.

Москва не принимает идею ввода западных миротворцев на территорию Украины. Россия считает, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

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Теги
Украина миротворцы Евросоюз МИД Александр Грушко
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