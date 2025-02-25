CNN узнал, что США «противятся» включать гарантии в сделку с Украиной
Киев передал Вашингтону окончательный проект соглашения о полезных ископаемых, он сосредоточен на создании фонда реконструкции Украины, сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.
По словам собеседника, «проблемные технические детали», включая вопрос гарантий безопасности для Украины, решили оставить до дальнейших обсуждений. «Американская сторона очень противится включению [в документ] гарантий безопасности», — сказал источник. В Киеве надеются, что тему поднимут на предстоящей встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трамп накануне заявил, что может встретиться с ним на этой или следующей неделе.
«С нашей стороны все готово», — сказал источник. По его словам, Украина «сделала все возможное, чтобы условия были приемлемыми», и ждет ответа американцев.
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемая Вашингтоном сделка не включает военные гарантии, но «подразумевает гарантии активных инвестиций» и является частью переговорной стратегии Трампа по «возвращению украинцев к мирной жизни». По замыслу Соединенных Штатов, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие страны. Изначально предполагалось, что доля США в фонде составит 100%, но, по данным Financial Times, в последней версии документа этого пункта нет.
Зеленский подчеркивает, что соглашение о редкоземельных минерлах должно быть взаимовыгодным. На прошлой неделе он отказался признать финансовые претензии на сумму $500 млрд, выдвинутые Трампом, и заявил, что не подпишет бумаги, по которым придется платить десяти поколениям украинцев.
По словам Зеленского, с начала полномасштабного конфликта с Россией США и Европа выделили вместе $200 млрд, на американскую часть пришлось $67 млрд на оружие и $31,5 млрд в качестве прямой финансовой помощи.
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