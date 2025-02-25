CNN узнал, что США «противятся» включать гарантии в сделку с Украиной

В Киеве надеются, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться на предстоящей встрече Зеленского с Трампом

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Киев передал Вашингтону окончательный проект соглашения о полезных ископаемых, он сосредоточен на создании фонда реконструкции Украины, сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника, «проблемные технические детали», включая вопрос гарантий безопасности для Украины, решили оставить до дальнейших обсуждений. «Американская сторона очень противится включению [в документ] гарантий безопасности», — сказал источник. В Киеве надеются, что тему поднимут на предстоящей встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трамп накануне заявил, что может встретиться с ним на этой или следующей неделе.

«С нашей стороны все готово», — сказал источник. По его словам, Украина «сделала все возможное, чтобы условия были приемлемыми», и ждет ответа американцев.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемая Вашингтоном сделка не включает военные гарантии, но «подразумевает гарантии активных инвестиций» и является частью переговорной стратегии Трампа по «возвращению украинцев к мирной жизни». По замыслу Соединенных Штатов, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие страны. Изначально предполагалось, что доля США в фонде составит 100%, но, по данным Financial Times, в последней версии документа этого пункта нет.

Зеленский подчеркивает, что соглашение о редкоземельных минерлах должно быть взаимовыгодным. На прошлой неделе он отказался признать финансовые претензии на сумму $500 млрд, выдвинутые Трампом, и заявил, что не подпишет бумаги, по которым придется платить десяти поколениям украинцев.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного конфликта с Россией США и Европа выделили вместе $200 млрд, на американскую часть пришлось $67 млрд на оружие и $31,5 млрд в качестве прямой финансовой помощи.