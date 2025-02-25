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Политика ,  
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CNN узнал, что США «противятся» включать гарантии в сделку с Украиной

В Киеве надеются, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет обсуждаться на предстоящей встрече Зеленского с Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Киев передал Вашингтону окончательный проект соглашения о полезных ископаемых, он сосредоточен на создании фонда реконструкции Украины, сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника, «проблемные технические детали», включая вопрос гарантий безопасности для Украины, решили оставить до дальнейших обсуждений. «Американская сторона очень противится включению [в документ] гарантий безопасности», — сказал источник. В Киеве надеются, что тему поднимут на предстоящей встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Трамп накануне заявил, что может встретиться с ним на этой или следующей неделе.

«С нашей стороны все готово», — сказал источник. По его словам, Украина «сделала все возможное, чтобы условия были приемлемыми», и ждет ответа американцев.

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Фото:Маркиян Лысейко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что предлагаемая Вашингтоном сделка не включает военные гарантии, но «подразумевает гарантии активных инвестиций» и является частью переговорной стратегии Трампа по «возвращению украинцев к мирной жизни». По замыслу Соединенных Штатов, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие страны. Изначально предполагалось, что доля США в фонде составит 100%, но, по данным Financial Times, в последней версии документа этого пункта нет.

Зеленский подчеркивает, что соглашение о редкоземельных минерлах должно быть взаимовыгодным. На прошлой неделе он отказался признать финансовые претензии на сумму $500 млрд, выдвинутые Трампом, и заявил, что не подпишет бумаги, по которым придется платить десяти поколениям украинцев.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного конфликта с Россией США и Европа выделили вместе $200 млрд, на американскую часть пришлось $67 млрд на оружие и $31,5 млрд в качестве прямой финансовой помощи.

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Украина США полезные ископаемые гарантии безопасности Дональд Трамп Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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