Почему фермеры заблокировали Брюссель и другие европейские города

Бельгийские фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе, где проходила встреча министров сельского хозяйства ЕС, посвященная обсуждению мер по урегулированию кризиса в отрасли. Подробности — в материале РБК

Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Почему бельгийские фермеры вышли на улицы

26 февраля фермеры устроили акцию протеста в Брюсселе, где в этот день проходила встреча министров сельского хозяйства ЕС. C раннего утра сотни участников стали подтягиваться на тракторах к правительственному кварталу бельгийской столицы. Вскоре начались столкновения: фермеры выстроили баррикады из отходов, сена и покрышек, а потом подожгли их; в ответ полиция применила водяные пушки. Городские власти также призвали жителей Брюсселя оставить личные автомобили на парковках и пользоваться общественным транспортом, хотя несколько станций метро были закрыты. Во второй половине дня полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Воинственно настроенные аграрии выражают свое недовольство недавним решением Еврокомиссии, которая стремилась пойти навстречу фермерам после протестов 1 февраля и отменила требования выделять 4% пахотных земель под агроэкологическую инфраструктуру (живые изгороди, канавы, пруды), — фермерам разрешили использовать их для выращивания «азотофиксирующих культур» с сохранением права на получение субсидий от ЕС. Кроме того, ЕК предложила ввести механизм экстренной остановки импорта некоторых товаров с Украины, включая яйца, мясо птицы и сахар, чтобы повысить конкурентоспособность местных производителей сельхозпродукции.

Тем не менее аграриям этого показалось недостаточно. Они выступают за приостановление переговоров о соглашении о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай), поскольку оно, с их точки зрения, поставит европейцев в неравные условия с латиноамериканским производителями, на которых не распространяются европейские регламенты производства. Плюс европейские аграрии требуют пересмотра Единой сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).

Единая сельскохозяйственная политика ЕС (CAP) — система предоставления субсидий представителям отрасли (в среднем из бюджета ЕС на это выделяется около €55 млрд в год). Этот подход был согласован европейскими странами еще в 1957 году с целью поддержать как производителей, так и потребителей сельхозпродукции. Он основывался на принципе экономии за счет масштаба. В результате мелкие аграрии стали неконкурентоспособны, а крупные фермы остались с высоким уровнем долга. В 2020 году Брюссель зафиксировал, что по сравнению с 2005 годом количество ферм в объединении снизилось на 37%. Весной 2022 года в Европарламенте было представлено исследование, согласно которому к 2040 году ЕС может потерять еще 6,4 млн фермерских хозяйств, в результате чего их в объединении останется около 3,9 млн (на 62% меньше по сравнению с показателем 2016 года).

В рамках бюджета на период с 2021 по 2027 год ЕС выделил на CAP €386,6 млрд, или почти треть бюджета. Однако фермерские профсоюзы Бельгии утверждают, что проблема заключается не в сумме, а в неравномерном распределении помощи среди фермеров. В то время как 20% крупнейших европейских фермеров (зачастую это крупные промышленные агропредприятия) получают 80% прямых субсидий от ЕС, большинство фермеров, то есть малые и средние, а часто семейные фермы, — практически ничего.

«В очередной раз политики ЕС не прислушались к голосу большинства фермеров, предпочитая вместо этого выдвинуть предложения, направленные на поощрение интересов агробизнеса», — отмечает в своем пресс-релизе международная фермерская организация «Европейская координация через Кампесину» (ECVC), призывая коллег присоединиться к акции 26 февраля.

Бельгийские фермеры не одиноки в своем протесте. Сотни тракторов направились 26 февраля в Мадрид; там испанские фермеры намеревались изложить свои требования Министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия. 23 февраля масштабные акции провели французские и польские аграрии, перекрыв улицы крупных городов и требуя изменений в области отраслевого регулирования и налогообложения. На сельскохозяйственной выставке в Париже фермеры прорвались в павильон и освистали президента Эмманюэля Макрона, обвинив его в недостаточной поддержке отрасли.

На польско-украинской границе, на пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное», 25 февраля польские фермеры устроили блокаду, рассыпав по трассе гвозди и шурупы. Украинскую продукцию высыпают на дороги. Польские фермеры заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию (дорогу А2 возле Слубице), поддержав протест против чрезмерных экологических ограничений и конкуренции со стороны дешевого импорта из-за пределов ЕС.

В мае 2023 года ЕС ввел запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Однако 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) отменила его. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на импорт украинского зерна. Киев пообещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. С тех пор протесты европейских фермеров и водителей периодически возобновляются. В феврале Еврокомиссия продлила до 5 июня 2025 год беспошлинный ввоз в ЕС сельхозпродукции с Украины.

Какие уступки фермерам предлагает ЕС

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Жолт Фельдман заявил по прибытии на заседание в Брюссель: «Мы подготовили 45 разнообразных предложений, как сделать сельскохозяйственную политику более дружественной к фермерам».

Министр земледелия Латвии Арманд Крауз заявил, что эта страна настаивает на введении санкций против российской сельскохозяйственной продукции. Латвия приняла 22 февраля закон, который запрещает ввоз агропродукции из России и Белоруссии, однако это не влияет на транзит российских товаров в другие страны ЕС. «Все, что импортируется из России, можно импортировать из Украины. А сейчас нужно помогать Украине, а не российской военной машине», — добавил он, отметив, что в свете новой геополитической ситуации важно как можно скорее изменить политику в области сельского хозяйства.

22 февраля Еврокомиссия предложила смягчить некоторые экологические требования к фермерам, упростить администрирование и сократить количество проверок. Кроме того, исполнительный орган ЕС планирует в марте провести онлайн-опрос, чтобы выявить основные причины беспокойства фермеров по поводу CAP. Первая оценка эффективности этой политики будет представлена в начале лета, итоговая — осенью. «Послание фермеров понятно: они хотят работать на своих полях, а не сидеть за документами. В ответ на это Комиссия определила ряд мер на уровне ЕС, которые могут помочь облегчить административное бремя для фермеров в ближайшие месяцы и годы», — прокомментировал это решение комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

26 февраля в Брюсселе продолжилось обсуждение дальнейших шагов в этом направлении, отдельно были выслушаны предложения по улучшению условий для фермеров от румынской, словацкой и итальянской делегаций. В итоге министры сельского хозяйства призвали ЕС увеличить субсидирование фермеров в рамках CAP. Глава ирландского ведомства Чарли Макконалог заявил, что это необходимо, поскольку доходы фермеров «не поспевают» за доходами других секторов. Его бельгийский коллега, заместитель премьер-министра страны Дэвид Кларинваль отметил, что «фермерам нужно платить за то, что они делают». Он подчеркнул, что аграрии не получают вознаграждение за соблюдение законов ЕС, в том числе в сфере зеленой политики, и необходимо срочно поддержать фермеров и улучшить их положение на рынке.

Кларинваль пояснил, что Евросовет не считает предложенные ранее Еврокомиссией меры достаточными и предлагает более амбициозные шаги — в том числе упростить меры контроля в рамках стандарта GAEC (так называемые хорошие сельскохозяйственные и экологические условия). Он также заявил, что нужно найти более эффективные меры поддержки Киева без ущерба для аграриев Европы.

Еврокомиссар Войцеховский напомнил, что режим либерализации торговли с Украиной уже продлен, а что касается соглашения со странами МЕРКОСУР, то переговоры с ними еще продолжаются. По его мнению, конкуренция с украинским зерном — основная причина протестов европейских фермеров. При этом он отметил, что Еврокомиссия призвала Киев «понять положение европейских фермеров» и участвовать в создании системы вывоза украинского зерна из Евросоюза в третьи страны для продажи.

Тем временем польские фермеры уже анонсировали акцию протеста в Варшаве 27 февраля. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а также выражают несогласие с зеленой политикой Евросоюза, предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов.