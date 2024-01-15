Польские водители возобновили блокаду КПП на границе с Украиной

Фермеры и автоперевозчики из Польши и Румынии возобновили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. Тем временем Еврокомиссия готовится продлить беспошлинный режим торговли с Киевом. Подробности — в материале РБК

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Почему возобновлена блокада КПП

Польские автоперевозчики решили с 15 января возобновить блокировку контрольно-пропускного пункта «Медыка — Шегини» на границе с Украиной, сообщил в соцсети X (бывший Twitter) один из организаторов подобных акций, владелец польской транспортной компании Рафал Меклер. Согласно опубликованной им и уже одобренной заявке на проведение акции протеста, ее участники требуют ограничить преференции для украинских перевозчиков, в том числе ввести запрет на регистрацию транспортных компаний с капиталом за пределами ЕС, а также изъять уже выданные им лицензии. Согласно планам организаторов акции, она продлится до 15 марта.

Как сообщил в конце ноября прошлого года вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, ущерб экономике республики от блокирования польскими дальнобойщиками трех основных КПП на польско-украинской границе, начатого 6 ноября, уже составил больше €400 млн. По данным украинской погранслужбы на 14 января, на польско-украинской границе скопилось около 1,1 тыс. грузовиков.

Все это время польские власти прилагали усилия для снятия блокады. В декабре они пообещали снять ее к началу 2024 года. 23 декабря заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подтвердил в соцсети X, что фермеры, которые присоединились к дальнобойщикам, согласились разблокировать КПП. Однако уже в начале января блокировка КПП «Медыка — Шегини» возобновилась. 6 января Тереса Кубас-Хул, глава Подкарпатского воеводства, на территории которого находится КПП, сообщила, что правительству удалось договориться с протестующими. По ее словам, все требования аграриев были приняты к реализации и блокада завершена. Но требования перевозчиков учтены не были.

После начала российской военной операции на Украине ЕС для поддержки украинских производителей сельхозпродукции отменил пошлины и квоты на украинский экспорт (в 2023 году этот режим был продлен еще на год). Также вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной (продлено до 30 июня 2024 года). Это вызвало протесты фермеров пограничных с Украиной европейских стран, которые не в силах конкурировать с более дешевой украинской сельхозпродукцией. В мае 2023 года ЕС ввел запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Однако 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) отменила запрет на ввоз украинской агропродукции. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на импорт украинского зерна. Киев пообещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. С тех пор протесты европейских фермеров и водителей периодически возобновляются. Они блокируют движение на границе с Украиной, требуя от национальных правительств и Брюсселя мер поддержки. В 2023 году Киев экспортировал агропродукции на $22,9 млрд, что на 7% больше по сравнению с 2022 годом, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия. Поставки зерновых составили 43 млн т против 37 млн т в 2022 году. По данным Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), доля сельского хозяйства в ВВП Украины в 2022 году составила 9,3%.

В минувшие выходные свою акцию протеста начали и румынские аграрии и перевозчики. 13 и 14 января они стали перекрывать крупные магистрали по всей стране, а также блокировали на несколько часов движение грузовиков через КПП на границе с Украиной «Сирет», требуя от властей ускорить выплату субсидий сельхозсектору; транспортники же выражали недовольство ростом тарифов на обязательное страхование гражданской ответственности и акцизов на дизельное топливо. По сообщениям СМИ, договориться не удалось. Министерство финансов Румынии отклонило запрос на освобождение транспортных компаний от акцизов на топливо, и протесты продолжились в понедельник.

Смогут ли Киев и Брюссель найти компромиссное решение

Все эти акции происходят на фоне подготовки решения Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год. По данным источников Euractiv в Брюсселе, коллегия еврокомиссаров примет соответствующее решение 16 января.

Внутри ЕС нет единого мнения по этому вопросу. Михал Колодзейчак заявил 13 января на своей странице в X, что Варшава не поддержит решение ЕК, если механизм предоставления торговых преференций Киеву останется в прежнем виде. Эту же угрозу он повторил и на встрече представителей Польши и ЕК 15 января.

Издание Politico сообщило, что аналогичное мнение выразил и представляющий Польшу еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский. Он письменно обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту ЕК по вопросам торговли Валдису Домбровскису (оба выступают за полную либерализацию торговли с Киевом) и сообщил, что не поддержит продление режима торговых преференций для Украины, если не будут учтены его предложения включить в механизм защитные положения для национальных производителей.

По мнению польского еврокомиссара, полная либерализация торговли с Украиной принесет пользу только России, поскольку поможет той закрепиться на рынках Африки и Азии. В соцсети X Войцеховский опубликовал соответствующую статистику, согласно которой экспорт зерна с Украины в ЕС в 2022 году вырос с 16 до 52%, а в остальные страны — упал с 84 до 48%. В 2023 году тенденция сохранилась. Еврокомиссар подчеркнул, что приоритетная цель для ЕС в этих условиях — помочь Киеву наладить экспорт продовольствия за пределы объединения.

С таким же призывом к Брюсселю обращаются и фермеры. 11 января французская Le Figaro опубликовала совместное заявление шести фермерских профсоюзов. Они выступают за изменение существующего механизма таким образом, чтобы обеспечить вывоз украинской сельхозпродукции за пределы ЕС, и предлагают увеличить пропускную способность сухопутных и речных коридоров через ЕС в третьи страны. Фермеры настаивают на введении «порога импорта» для украинской сельскохозяйственной продукции, при превышении которого возможен лишь транзит через ЕС. А французская L’Opinion сообщила, что европейские фермеры опасаются вступления Украины в ЕС на фоне угрозы конкуренции.

В Еврокомиссии на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.

Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик выразил в беседе с РБК уверенность, что Брюссель продлит режим торговых преференций без изменений. «Хотя это и ставит в невыгодное положение отечественных производителей», — отметил он. Евродепутат от ФРГ Гуннар Бек заявил РБК, что членам ЕС стало сложнее оспаривать либерализацию торговли с Украиной, поскольку они согласились в декабре 2023 года начать переговоры о ее вступлении в объединение. «Похоже, что Брюссель уже намерен предоставить Киеву все преимущества членства. ЕС осознает, что Украина находится в тяжелой военной и экономической ситуации, и делает все, чтобы удержать ее экономику на плаву, даже за собственный счет», — пояснил он.

Директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что ЕС все-таки придется изменить существующий механизм. «Брюссель, готовящий очередной пакет помощи для Украины, хочет помочь зарабатывать стране самостоятельно. Однако введенный механизм торговли с Киевом не способствует перемещению украинского зерна за пределы ЕС», — отметил он. По мнению Топорнина, вопрос требует серьезных консультаций.

Возможно, какие-то компромиссы будут найдены во время готовящейся сейчас поездки премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев. Глава правительства, намеренный ослабить напряженность, спровоцированную блокадой, призвал киевские власти помочь в этом, но без требований отменить польский запрет на импорт украинского зерна.