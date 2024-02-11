Польские фермеры с болгарками вскрыли фургоны с украинским зерном. Видео

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Польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с агропродукцией близ погранпункта «Ягодин-Дорогуск». Об этом сообщают УНИАН и «Диалог».

С каждого фургона на дорогу высыпалось не менее 3 т пшеницы, приводит «Диалог» оценку водителей. Один из них пожаловался, что приехавшая полиция только собрала информацию.

С 9 февраля по 10 марта проходит забастовка польских производителей сельхозпродукции. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах перекроют дороги. «Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества», — говорится в заявлении фермерского профсоюза.

Это связано с предложением Еврокомиссии продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год и параллельно ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельскохозяйственной продукции.