Глава Генштаба Герасимов второй раз за неделю посетил зону военной операции

Герасимов второй раз за неделю посетил зону военной операции

Герасимов вручил награды служащим в командном пункте 58-й армии и назвал ее «армией номер один». Меньше недели назад он посетил командный пункт группы войск «Центр» и наградил отличившихся в Авдеевке

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Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения военной операции, сообщило Минобороны.

«58-я армия — она никогда не подводила в боях на Северном Кавказе и здесь. <...> Армия номер один», — заявил Герасимов в видеоролике, распространенном ведомством.

58-я общевойсковая армия причислена к Южному военному округу, штаб расположен во Владикавказе. Она принимала участие в первой и второй чеченских войнах, освобождении заложников в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, военной операции в Сирии, а также в боевых действиях на Украине на запорожском участке фронта.

Он выслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армией о ситуации в зоне ответственности армии и дальнейших действиях. Герасимов наградил отличившихся военнослужащих орденами Мужества и медалями «За отвагу» и «За храбрость».

Это второй визит Герасимова в зону военной операции за неделю — он приезжал 21 февраля в командный пункт группировки войск «Центр», где вручил награды отличившимся за взятие Авдеевки.

Российские военные вошли в село Работино в Запорожской области, рассказывал губернатор Евгений Балицкий в конце февраля. «Ситуация на фронте в корне изменилась», — описал он происходящее. По его словам, российские военные продолжают «планомерное и настойчивое» наступление.

Член главного совета администрации области Владимир Рогов в ночь на 25 февраля говорил об идущих в Работино «ожесточенных боях, в том числе за центр села». Работино расположено примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ города Орехов.

