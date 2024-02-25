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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий заявил, что российские военные вошли в Работино

Запорожский губернатор Балицкий: российские военные вошли в Работино
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные вошли в село Работино Запорожской области, заявил «РИА Новости» губернатор Евгений Балицкий.

Он утверждает, что украинские войска «за этот клочок искалеченной земли» заплатили «несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней» и потеряли там «огромное количество техники».

«Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ», — сказал Балицкий.

По его словам, российские военные продолжают «планомерное и настойчивое» наступление.

Член главного совета администрации области Владимир Рогов в ночь на 25 февраля заявил, что в Работино «идут ожесточенные бои, в том числе за центр села».

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