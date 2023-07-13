Балицкий рассказал о боях 58-й армии, где сменили командующего

Фото: BalitskyEV / Telegram

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем телеграм-канале о боях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в регионе. Как заявил ее командующий генерал-майор Иван Попов, его отстранили за критику в адрес Минобороны.

Губернатор сообщил, что ВСУ пытались «прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе». Основные усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.

«В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона им. Судоплатова. Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — отметил он.

12 июля депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим подчиненным. Генерал сказал, что поднял перед начальством вопросы о проблемах в армии и заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, из-за чего личный состав гибнет от снарядов противника.



«Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов.



Новым командующий 58-й армии назначен генерал-лейтенант Денис Лямин. Попов отметил в обращении, что ждет предложения о дальнейшем прохождении службы.