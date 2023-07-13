Балицкий рассказал о боях 58-й армии, где сменили командующего

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:56
МОК не пригласит Россию на Олимпийские игры в Париже в установленную дату Спорт, 15:56
Регуляторы США оштрафовали криптовалютную биржу на $15 млн Крипто, 15:49
В Минтрансе ответили на прогноз о повышении цен на авиабилеты до 40% Бизнес, 15:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
Искусственный интеллект в HR: четыре «за» и четыре «против» Pro, 15:26
Английский клуб погасил задолженность перед «Спартаком» за Алекса Крала Спорт, 15:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Думе подготовят закон о компенсациях из-за ситуации с дочкой Тутберидзе Спорт, 15:16
Актер Иван Краско попал в реанимацию Общество, 15:12
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 15:11
«Современник» отменил спектакли из-за болезни Марины Нееловой Общество, 15:01
Минобороны заявило о высокоточном ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ Политика, 14:57
МОЭК оценила масштабы воровства тепловой энергии в 2023 году Недвижимость, 14:57
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий рассказал о боях 58-й армии, где сменили командующего

Балицкий: 58-я армия нанесла ВСУ огневое поражение
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем телеграм-канале о боях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в регионе. Как заявил ее командующий генерал-майор Иван Попов, его отстранили за критику в адрес Минобороны.

Губернатор сообщил, что ВСУ пытались «прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе». Основные усилия направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.

«В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона им. Судоплатова. Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — отметил он.

12 июля депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение Попова к своим подчиненным. Генерал сказал, что поднял перед начальством вопросы о проблемах в армии и заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, из-за чего личный состав гибнет от снарядов противника.

«Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов.

Новым командующий 58-й армии назначен генерал-лейтенант Денис Лямин. Попов отметил в обращении, что ждет предложения о дальнейшем прохождении службы.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Запорожье Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ генерал Иван Попов
Материалы по теме
Общественники не нашли Суровикина в «Матросской тишине»
Политика
Турчак заявил о чистой совести отстраненного командующего 58-й армией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter