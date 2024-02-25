 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил об ожесточенных боях в центре Работино

Рогов: в центре Работино на запорожском направлении идут ожесточенные бои
Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он назвал населенный пункт одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. «Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — сказал Рогов.

По его словам, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников.

Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое
Политика
Самоходный миномет большой мощности 2С4 &laquo;Тюльпан&raquo;

Минобороны России в начале января 2024 года сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка.

Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. По его словам, приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км. Бои там продолжаются уже несколько месяцев. Оба села находятся приблизительно в 10 км от подконтрольного Вооруженным силам Украины Орехова.

В сентябре 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Теги
Владимир Рогов Запорожская область Работино
Материалы по теме
Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового
Политика
Зеленский приехал в село Работино
Политика
Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ в районах Работино и Вербовое
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Посол в Польше опроверг данные о навозе у своего дома после протестов Политика, 04:31
Си Цзиньпин похвалил школьников из США за красивые иероглифы и дракона Общество, 04:10
Эксперты рассказали о проблемах в построении «военной экономики» в ЕС Политика, 03:50
Рогов сообщил об ожесточенных боях в центре Работино Политика, 03:37
В Шереметьево опровергли сообщения о сбое системы паспортного контроля Общество, 03:22
В Москве на пенсионерку упала вывеска с надписью «Ипотека» Общество, 02:56
В Минфине Украины сообщили, что ощущают нехватку западной помощи Экономика, 02:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Досрочное голосование на судах и полярных станциях началось 25 февраля Политика, 02:25
Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту Политика, 02:11
США и Британия нанесли новую серию ударов по целям в Йемене Политика, 01:55
Экс-премьер Италии призвал к срочным огромным инвестициям в Европу Экономика, 01:38
Макрон пообещал новые меры поддержки для французских фермеров Политика, 01:23
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 01:04
Нуланд заявила о возвращении в экономику США выделяемых Украине средств Политика, 00:50