Рогов сообщил об ожесточенных боях в центре Работино
В селе Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он назвал населенный пункт одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. «Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — сказал Рогов.
По его словам, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников.
Минобороны России в начале января 2024 года сообщило о нанесении ударов по украинским позициям в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Малая Токмачка.
Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. По его словам, приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км. Бои там продолжаются уже несколько месяцев. Оба села находятся приблизительно в 10 км от подконтрольного Вооруженным силам Украины Орехова.
В сентябре 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».
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