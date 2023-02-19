Профессор Университета Хопкинса описал «план Б» для Украины без НАТО

Украина выйдет из конфликта «одной из передовых военных держав» Европы и станет если не союзником по НАТО, то очень близким партнером Запада, который продолжит ей оказывать военную помощь для обороны, считает профессор

Украинские солдаты принимают участие в учениях по боевым действиям в городских условиях (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Украина может не дождаться вступления в НАТО, если по итогам конфликта с Россией она не сможет восстановить территориальную целостность, однако альтернативой в таком случае станет углубленное военное сотрудничество с Западом, признаки которого видны уже сейчас. Об этом в статье для Bloomberg написал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента, профессор Университета Хопкинса Хэл Брэндс.

Он назвал «планом А» вступление Украины в альянс, напоминая, что стремление к этому закреплено в украинской Конституции. По словам профессора, в современном мире «нет лучшей страховки от вторжения», поскольку в блок входят США и другие страны, готовые считать нападение на одного члена нападением на всех. Однако власти США уже предупредили, что не намерены вступать в конфликт с Россией, а потому включение Украины в альянс маловероятно, указывает профессор: Страна «вполне может заслужить» присоединение к НАТО, но в «политике «заслуженность» не имеет большого значения».

«Планом Б» станет формат, при котором Украина связана с Западом, но формально его союзником не является, хоть и обладает мощной армией для самообороны. Западные государства продолжат консультировать Киев, помогать обучать служащих ВСУ и снабжать армию вооружением и припасами, необходимыми для обороны, прогнозирует ученый.

«Украина, скорее всего, выйдет из этого конфликта одной из передовых военных держав в Европе. Ни одна страна на континенте не будет относиться к обороне более серьезно», — подчеркнул он.

Профессор указал, что Украина к концу конфликта будет иметь огромный резерв, прошедший боевые действия, а ее вооруженные силы будут обладать более качественным вооружением, чем до конфликта, например РСЗО HIMARS и танки Abrams. Брэндс подчеркнул, что обещанные ВСУ танки Abrams — сложное вооружение, непростое с точки зрения логистики и обеспечения, и США бы не стали заниматься их передачей Украине, если бы не планировали оставаться «в тесном контакте с получателем».

При этом некоторые члены НАТО, например, страны Балтии или Польша, могут сформировать с Украиной «новый Варшавский договор» — военный блок восточноевропейских государств из-за связанных с Россией опасений, не исключает профессор. Резюмируя, он делает вывод, что даже если Украина не присоединится к НАТО, завершение конфликта с Россией может стать «началом долгих обязательств Запада» перед Киевом.

Президент России Владимир Путин до начала военной операции на Украине говорил, что в случае принятия этой страны в НАТО, уровень военных угроз для Москвы «кардинально, в разы» возрастет. Объявляя о вводе войск на Украину в прошлом году, он назвал расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к границам России фундаментальными угрозами. По мнению Путина, власти западных стран «кинули, ну просто обманули» Россию, обещая не расширять альянс.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг летом прошлого года.