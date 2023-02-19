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Профессор Университета Хопкинса описал «план Б» для Украины без НАТО

Профессор Университета Хопкинса Брэндс описал «план Б» для Украины без НАТО
Украина выйдет из конфликта «одной из передовых военных держав» Европы и станет если не союзником по НАТО, то очень близким партнером Запада, который продолжит ей оказывать военную помощь для обороны, считает профессор
Украинские солдаты принимают участие в учениях по боевым действиям в городских условиях
Украинские солдаты принимают участие в учениях по боевым действиям в городских условиях (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Украина может не дождаться вступления в НАТО, если по итогам конфликта с Россией она не сможет восстановить территориальную целостность, однако альтернативой в таком случае станет углубленное военное сотрудничество с Западом, признаки которого видны уже сейчас. Об этом в статье для Bloomberg написал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента, профессор Университета Хопкинса Хэл Брэндс.

Он назвал «планом А» вступление Украины в альянс, напоминая, что стремление к этому закреплено в украинской Конституции. По словам профессора, в современном мире «нет лучшей страховки от вторжения», поскольку в блок входят США и другие страны, готовые считать нападение на одного члена нападением на всех. Однако власти США уже предупредили, что не намерены вступать в конфликт с Россией, а потому включение Украины в альянс маловероятно, указывает профессор: Страна «вполне может заслужить» присоединение к НАТО, но в «политике «заслуженность» не имеет большого значения».

«Планом Б» станет формат, при котором Украина связана с Западом, но формально его союзником не является, хоть и обладает мощной армией для самообороны. Западные государства продолжат консультировать Киев, помогать обучать служащих ВСУ и снабжать армию вооружением и припасами, необходимыми для обороны, прогнозирует ученый.

«Украина, скорее всего, выйдет из этого конфликта одной из передовых военных держав в Европе. Ни одна страна на континенте не будет относиться к обороне более серьезно», — подчеркнул он.

Профессор указал, что Украина к концу конфликта будет иметь огромный резерв, прошедший боевые действия, а ее вооруженные силы будут обладать более качественным вооружением, чем до конфликта, например РСЗО HIMARS и танки Abrams. Брэндс подчеркнул, что обещанные ВСУ танки Abrams — сложное вооружение, непростое с точки зрения логистики и обеспечения, и США бы не стали заниматься их передачей Украине, если бы не планировали оставаться «в тесном контакте с получателем».

При этом некоторые члены НАТО, например, страны Балтии или Польша, могут сформировать с Украиной «новый Варшавский договор» — военный блок восточноевропейских государств из-за связанных с Россией опасений, не исключает профессор. Резюмируя, он делает вывод, что даже если Украина не присоединится к НАТО, завершение конфликта с Россией может стать «началом долгих обязательств Запада» перед Киевом.

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Президент России Владимир Путин до начала военной операции на Украине говорил, что в случае принятия этой страны в НАТО, уровень военных угроз для Москвы «кардинально, в разы» возрастет. Объявляя о вводе войск на Украину в прошлом году, он назвал расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к границам России фундаментальными угрозами. По мнению Путина, власти западных стран «кинули, ну просто обманули» Россию, обещая не расширять альянс.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг летом прошлого года.

Профессор Университета Хопкинса описал «план Б» для Украины без НАТО
Профессор Университета Хопкинса описал «план Б» для Украины без НАТО

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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