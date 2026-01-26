Reuters узнал, что ЕС запретил газ из России в обход Венгрии и Словакии
Утвержденный Евросоветом запрет на импорт российского газа в ЕС был специально разработан так, чтобы обойти вето Словакии и Венгрии, пишет Reuters. Как поясняет агентство, для одобрения этой инициативы требовалось простое большинство голосов, а не согласие всех членов союза согласно принятому внутреннему регламенту.
Закон удалось принять, хотя Словакия и Венгрия на встрече министров голосовали против, а Болгария воздержалась. Будапешт заявил, что намерен обжаловать решение в Европейском суде.
Решение было принято 26 января. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года.
В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления нормы в силу. Это произойдет на следующий день после публикации документа в журнале ЕС.
В Совете ЕС при принятии решений используются разные принципы.
При голосовании по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными (среди таковых — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие) используется принцип единогласия.
Однако наиболее распространенный принцип голосования в Евросовете — принцип квалифицированного большинства. С применением этой процедуры принимается около 80% всех законодательных актов ЕС. Решение в таком случае принимается, если одновременно выполняются два условия:
- инициативу поддерживают 55% (15 из 27) государств — членов ЕС;
- предложение поддержали страны, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения Евросоюза.
Также при голосовании по некоторым процедурным вопросам может использоваться принцип простого большинства.
Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:
- для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;
- для компаний — не менее €40 млн или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.
При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.
К 1 марта страны ЕС должны подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Для этого европейские компании должны уведомить правительства стран и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставки газа из России.
Также планы диверсификации поставок должны подготовить государства ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Как говорится в заявлении Совета ЕС, Еврокомиссия планирует представить постановление о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.
Москва считает санкции западных стран незаконными. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.
