 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал, что ЕС запретил газ из России в обход Венгрии и Словакии

Reuters: ЕС запретил поставки газа из России в обход Венгрии и Словакии
Сюжет
Война санкций
Как правило, решения по внешней политике в ЕС принимаются по принципу единогласия, но в этот раз была использована процедура, позволяющая голосовать простым большинством. Будапешт пообещал обратиться в суд
Фото: Anadolu Agency / Reuters
Фото: Anadolu Agency / Reuters

Утвержденный Евросоветом запрет на импорт российского газа в ЕС был специально разработан так, чтобы обойти вето Словакии и Венгрии, пишет Reuters. Как поясняет агентство, для одобрения этой инициативы требовалось простое большинство голосов, а не согласие всех членов союза согласно принятому внутреннему регламенту.

Закон удалось принять, хотя Словакия и Венгрия на встрече министров голосовали против, а Болгария воздержалась. Будапешт заявил, что намерен обжаловать решение в Европейском суде.

Решение было принято 26 января. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России — с 30 сентября 2027 года.

В эти сроки закончится действие переходного периода для действующих контрактов. В целом запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России в ЕС начнет действовать через шесть недель после вступления нормы в силу. Это произойдет на следующий день после публикации документа в журнале ЕС.

Совет ЕС утвердил штрафы для компаний за импорт российского газа
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Совете ЕС при принятии решений используются разные принципы.

При голосовании по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными (среди таковых — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие) используется принцип единогласия.

Однако наиболее распространенный принцип голосования в Евросовете — принцип квалифицированного большинства. С применением этой процедуры принимается около 80% всех законодательных актов ЕС. Решение в таком случае принимается, если одновременно выполняются два условия:

  • инициативу поддерживают 55% (15 из 27) государств — членов ЕС;
  • предложение поддержали страны, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения Евросоюза.

Также при голосовании по некоторым процедурным вопросам может использоваться принцип простого большинства.

Страны — члены блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. За нарушение запрета предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц максимальная ставка составит не менее €2,5 млн;
  • для компаний — не менее €40 млн или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.

При этом в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель.

К 1 марта страны ЕС должны подготовить планы по диверсификации импорта газа и определить потенциальные проблемы при замене поставок из России. Для этого европейские компании должны уведомить правительства стран и Еврокомиссию о любых оставшихся контрактах на поставки газа из России.

Также планы диверсификации поставок должны подготовить государства ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть. Как говорится в заявлении Совета ЕС, Еврокомиссия планирует представить постановление о поэтапном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Венгрия Словакия Евросоюз импорт газа
Материалы по теме
Совет ЕС утвердил штрафы для компаний за импорт российского газа
Политика
ЕС решил полностью запретить газ из России
Политика
Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира» Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ Политика, 15:59
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park Спорт, 15:55
США разместят в Румынии военных с танками Abrams Политика, 15:54
«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе Бизнес, 15:52
США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд Политика, 15:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку Политика, 15:49
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 15:43
АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta при -30 °C Авто, 15:38
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ Технологии и медиа, 15:33
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России Политика, 15:33
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду Спорт, 15:31
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионах в 2026 году Недвижимость, 15:30