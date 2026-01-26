Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского газа, он вступит в силу с 2027 года. За нарушение ограничений европейским компаниям и физическим лицам будут грозить штрафы

Фото: Getty Images

Нарушение запрета на импорт российского газа в ЕС, который вводится с 2027 года, будет грозить европейским компаниям штрафами в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру или 300% от оборота по сделкам, сообщил Совет ЕС, утвердивший этот запрет.

Для физических лиц предусмотрен штраф в размере не менее €2,5 млн.

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года, а на закупки трубопроводного — с 30 сентября 2027 года.

Отказ от российского сырья будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.



Против отказа от российских энергоносителей выступили Словакия и Венгрия. В Братиславе заявили, что таким образом европейцы выстрелили «себе в колено». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 21 января, что благодаря дешевой российской нефти и газу функционирует страна.

Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.