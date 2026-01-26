Совет ЕС утвердил штрафы для компаний за импорт российского газа
Нарушение запрета на импорт российского газа в ЕС, который вводится с 2027 года, будет грозить европейским компаниям штрафами в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру или 300% от оборота по сделкам, сообщил Совет ЕС, утвердивший этот запрет.
Для физических лиц предусмотрен штраф в размере не менее €2,5 млн.
Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года, а на закупки трубопроводного — с 30 сентября 2027 года.
Отказ от российского сырья будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.
Против отказа от российских энергоносителей выступили Словакия и Венгрия. В Братиславе заявили, что таким образом европейцы выстрелили «себе в колено». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 21 января, что благодаря дешевой российской нефти и газу функционирует страна.
Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта