Совет ЕС утвердил штрафы для компаний за импорт российского газа

Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского газа, он вступит в силу с 2027 года. За нарушение ограничений европейским компаниям и физическим лицам будут грозить штрафы
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Нарушение запрета на импорт российского газа в ЕС, который вводится с 2027 года, будет грозить европейским компаниям штрафами в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру или 300% от оборота по сделкам, сообщил Совет ЕС, утвердивший этот запрет.

Для физических лиц предусмотрен штраф в размере не менее €2,5 млн.

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен с начала 2027 года, а на закупки трубопроводного — с 30 сентября 2027 года.

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

Отказ от российского сырья будет поэтапным: запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Против отказа от российских энергоносителей выступили Словакия и Венгрия. В Братиславе заявили, что таким образом европейцы выстрелили «себе в колено». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 21 января, что благодаря дешевой российской нефти и газу функционирует страна.

Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, говорил президент России Владимир Путин.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Европейский Союз санкции российский газ
