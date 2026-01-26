 Перейти к основному контенту
0

Politico узнало о бессилии Каллас из-за «диктатора» фон дер Ляйен

Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором и убеждена в своем бессилии
Каллас непублично называет фон дер Ляйен диктатором, но признает, что она сама мало что может с этим поделать. Напряженность в их отношениях сохраняется несколько месяцев, до сих пор глава ЕК пресекала неугодные шаги
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас в частных беседах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, но признается, что она «мало что может с этим поделать». Об этом сообщает Politico.

«Каллас в частном порядке жалуется, что она (фон дер Ляйен. — РБК) диктатор, но она мало что может с этим поделать», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.

По словам других чиновников, отношения между фон дер Лейен и предшественником Каллас Жозепом Боррелем были очень плохими, но с новой главой евродипломатии ситуация еще хуже.

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России
Политика

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — одна из ключевых должностей в союзе. Глава евродипломатии вносит предложения о формировании общей внешней политики и политики безопасности, а также обеспечивает выполнение решений, принятых ЕС и Советом ЕС (министрами стран — членов блока). К его полномочиям относится проведение ежемесячных встреч глав МИДов участников ЕС, которые определяют приоритеты и основные принципы внешней политики союза. Верховный представитель также обеспечивает последовательность и согласованность действий ЕС на внешней арене.

Напряжение в отношениях между фон дер Ляйен и Каллас существует давно. В прошлом году, как напоминает Politico, возглавляемая последней Европейская служба внешних связей (ЕСВС) потеряла часть своего влияния, поскольку ЕК создала Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Также комиссия активно работает над планами по сокращению штата ведомства Каллас, отмечает издание.

Несмотря на то что ЕСВС является отдельным внешнеполитическим органом ЕС, вопросы международных отношений также входят в компетенцию ЕК. Это пересечение полномочий периодически приводит к разногласиям между двумя структурами.

Каллас также пыталась провести на должность заместителя генерального секретаря ЕСВС под свое начало кандидатуру экс-руководителя канцелярии главы ЕК Мартина Зельмайра. Тот четыре года возглавлял канцелярию бывшего председателя комиссии Жан-Клода Юнкера, предшественника фон дер Ляйен, а при ней «впал в немилость», став послом Евросоюза в Ватикане, отмечало прежде Politico. Тем не менее, как писало издание, эта заявка оказалась «потоплена» руководством ЕС.

Татьяна Зыкина
Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия ЕС
Кая Каллас
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
