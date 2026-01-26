Politico узнало о бессилии Каллас из-за «диктатора» фон дер Ляйен

Каллас непублично называет фон дер Ляйен диктатором, но признает, что она сама мало что может с этим поделать. Напряженность в их отношениях сохраняется несколько месяцев, до сих пор глава ЕК пресекала неугодные шаги

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Глава евродипломатии Кая Каллас в частных беседах называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, но признается, что она «мало что может с этим поделать». Об этом сообщает Politico.

«Каллас в частном порядке жалуется, что она (фон дер Ляйен. — РБК) диктатор, но она мало что может с этим поделать», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.

По словам других чиновников, отношения между фон дер Лейен и предшественником Каллас Жозепом Боррелем были очень плохими, но с новой главой евродипломатии ситуация еще хуже.

Каллас стала главой евродипломатии летом 2024 года. Она сменила на этом посту испанца Жозепа Борреля. До этого политик занимала пост премьер-министра Эстонии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — одна из ключевых должностей в союзе. Глава евродипломатии вносит предложения о формировании общей внешней политики и политики безопасности, а также обеспечивает выполнение решений, принятых ЕС и Советом ЕС (министрами стран — членов блока). К его полномочиям относится проведение ежемесячных встреч глав МИДов участников ЕС, которые определяют приоритеты и основные принципы внешней политики союза. Верховный представитель также обеспечивает последовательность и согласованность действий ЕС на внешней арене.

Напряжение в отношениях между фон дер Ляйен и Каллас существует давно. В прошлом году, как напоминает Politico, возглавляемая последней Европейская служба внешних связей (ЕСВС) потеряла часть своего влияния, поскольку ЕК создала Генеральный директорат по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Также комиссия активно работает над планами по сокращению штата ведомства Каллас, отмечает издание.

Несмотря на то что ЕСВС является отдельным внешнеполитическим органом ЕС, вопросы международных отношений также входят в компетенцию ЕК. Это пересечение полномочий периодически приводит к разногласиям между двумя структурами.

Каллас также пыталась провести на должность заместителя генерального секретаря ЕСВС под свое начало кандидатуру экс-руководителя канцелярии главы ЕК Мартина Зельмайра. Тот четыре года возглавлял канцелярию бывшего председателя комиссии Жан-Клода Юнкера, предшественника фон дер Ляйен, а при ней «впал в немилость», став послом Евросоюза в Ватикане, отмечало прежде Politico. Тем не менее, как писало издание, эта заявка оказалась «потоплена» руководством ЕС.