Politico предупредило об обострении между Каллас и фон дер Ляйен

Под началом Каллас может оказаться влиятельный «серый кардинал» — бывший заместитель Жан-Клода Юнкера. Это может обострить и без того непростые отношения внешнеполитической службы Евросоюза с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен

Мартин Зельмайр (Фото: Global Look Press )

Назначение Мартина Зельмайра на высокий пост под началом Кайи Каллас может обострить отношения между Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей ЕС (ЕСВС), сообщает Politico со ссылкой на источники.

Зельмайр четыре года был руководителем канцелярии бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, предшественника нынешней главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, при которой «впал в немилость», указывает издание. Сейчас он посол Евросоюза в Ватикане.

Politico называет его одной из самых влиятельных фигур в ЕС. Сейчас кандидатура Зельмайра рассматривается на высокопоставленный пост в ЕСВС — замглавы по вопросам геоэкономики и межинституциональных отношений, то есть он будет работать под началом Каллас. Отношения последней с аппаратом фон дер Ляйен неустойчивы, пишет издание, а назначение Зельмайра поможет Каллас получить новые рычаги влияния.

«Государства-члены обеспокоены, что назначение Зельмайра может еще больше напрячь отношения между ЕСВС и ЕК», — прокомментировал возможное назначение один из источников Politico. Издание отмечает, что пока решение насчет Зельмайра не принято. Он сам отказался комментировать информацию, которую назвал слухами.

ЕСВС — отдельный внешнеполитический орган ЕС, однако вопросы внешней политики входят и в компетенцию ЕК. Из-за этого между ними периодически случаются разногласия. В качестве примера источники Politico привели ситуацию, когда фон дер Ляйен объявила о санкциях против Израиля в сентябре, а высшие чиновники ЕСВС не знали о подготовке такого анонса, хотя в основу проекта были положены планы внешней службы.