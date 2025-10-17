 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico предупредило об обострении между Каллас и фон дер Ляйен

Politico: у Ляйен и Каллас могут обостриться отношения из-за нового чиновника
Под началом Каллас может оказаться влиятельный «серый кардинал» — бывший заместитель Жан-Клода Юнкера. Это может обострить и без того непростые отношения внешнеполитической службы Евросоюза с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен
Мартин Зельмайр
Мартин Зельмайр (Фото: Global Look Press )

Назначение Мартина Зельмайра на высокий пост под началом Кайи Каллас может обострить отношения между Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей ЕС (ЕСВС), сообщает Politico со ссылкой на источники.

Зельмайр четыре года был руководителем канцелярии бывшего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера, предшественника нынешней главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, при которой «впал в немилость», указывает издание. Сейчас он посол Евросоюза в Ватикане.

Politico называет его одной из самых влиятельных фигур в ЕС. Сейчас кандидатура Зельмайра рассматривается на высокопоставленный пост в ЕСВС — замглавы по вопросам геоэкономики и межинституциональных отношений, то есть он будет работать под началом Каллас. Отношения последней с аппаратом фон дер Ляйен неустойчивы, пишет издание, а назначение Зельмайра поможет Каллас получить новые рычаги влияния.

«Государства-члены обеспокоены, что назначение Зельмайра может еще больше напрячь отношения между ЕСВС и ЕК», — прокомментировал возможное назначение один из источников Politico. Издание отмечает, что пока решение насчет Зельмайра не принято. Он сам отказался комментировать информацию, которую назвал слухами.

Дипломаты ЕС пожаловались на «скорее полицейскую, чем дипломата» Каллас
Политика
Кая&nbsp;Каллас

ЕСВС — отдельный внешнеполитический орган ЕС, однако вопросы внешней политики входят и в компетенцию ЕК. Из-за этого между ними периодически случаются разногласия. В качестве примера источники Politico привели ситуацию, когда фон дер Ляйен объявила о санкциях против Израиля в сентябре, а высшие чиновники ЕСВС не знали о подготовке такого анонса, хотя в основу проекта были положены планы внешней службы.

Лилия Пашкова
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас отставки и назначения
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кая Каллас
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
