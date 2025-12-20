Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России
Европейские лидеры считают, что конфликт с участием России нужно использовать для ослабления Москвы, поскольку видит в ней угрозу, однако атаковать не следует, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге.
Он раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за подобную риторику в отношении России. «На Россию напали Наполеон и Гитлер. У них не получилось, а Кая Каллас может?! Я бы предостерег всех от нападения на них», — приводит слова Орбана Index.hu.
Каллас заявляла, что Европа поддерживает «справедливый и прочный мир» и видит только один возможный план урегулирования конфликта, который заключается в поддержке Украины и ослаблении России.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear