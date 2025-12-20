Европейские лидеры считают, что конфликт с участием России нужно использовать для ослабления Москвы, поскольку видит в ней угрозу, однако атаковать не следует, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге.

Он раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за подобную риторику в отношении России. «На Россию напали Наполеон и Гитлер. У них не получилось, а Кая Каллас может?! Я бы предостерег всех от нападения на них», — приводит слова Орбана Index.hu.

Каллас заявляла, что Европа поддерживает «справедливый и прочный мир» и видит только один возможный план урегулирования конфликта, который заключается в поддержке Украины и ослаблении России.

