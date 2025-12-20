 Перейти к основному контенту
Политика
0

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России

Европейские лидеры считают, что конфликт с участием России нужно использовать для ослабления Москвы, поскольку видит в ней угрозу, однако атаковать не следует, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге.

Он раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за подобную риторику в отношении России. «На Россию напали Наполеон и Гитлер. У них не получилось, а Кая Каллас может?! Я бы предостерег всех от нападения на них», — приводит слова Орбана Index.hu.

Каллас заявляла, что Европа поддерживает «справедливый и прочный мир» и видит только один возможный план урегулирования конфликта, который заключается в поддержке Украины и ослаблении России.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Водитель грузовика насмерть сбил подростка на переходе в Москве Общество, 23:13
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России Политика, 23:11
Как золото, наука и профориентация встретились в одном пространстве Тренды, 22:28
После атаки ВСУ около 5 тыс. жителей Курской области остались без света Политика, 22:28
МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне Общество, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 21:28
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов Политика, 21:25
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ Спорт, 21:20
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники Общество, 21:17
Дмитриев прибыл в Майами Политика, 21:09