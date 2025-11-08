 Перейти к основному контенту
0

Politico раскрыла, как Каллас не смогла вернуть врага главы ЕК в Брюссель

Politico: Каллас не смогла вернуть врага фон дер Ляйен в Брюссель

Руководство Еврокомиссии (ЕК) «потопило» заявку экс-руководителя канцелярии главы ЕК Мартина Зельмайра на должность заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС). Вместо этого он сохранил за собой должность посла Евросоюза в Ватикане, сообщает издание Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников.

Ранее издание писало, что Зельмайер может оказаться на высокой должности в Брюсселе под руководством главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, что может еще сильнее обострить отношения между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Интрига вокруг назначения Зельмайра, как пишет Politico, достигла пика 21 октября на заседании ЕК. Союзники фон дер Ляйен предложили перевести его из Ватикана в Брюссель специальным посланником по вопросам религиозных свобод. Эта должность была бы более низкой по сравнению с возможным постом в Европейской службе внешних связей, отмечает издание.

Как пояснил один из чиновников ЕС, такое предложение стало реакцией на публичные действия Зельмайра, вызвавшие обеспокоенность в ряде европейских столиц. «Это был способ сказать: «Хорошо, если он хочет вернуться в Брюссель, то вот как это сделать», — прокомментировал суть инициативы чиновник, передает Politico.

По словам источника, должность спецпосланника была «единственной доступной ему вакансией» для возвращения. Однако, по данным Politico, на прошедшем на этой неделе заседании политическое руководство ЕК не выдвинуло Зельмайера даже на эту должность.

Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть
Политика
Кая Каллас

Зельмайр, бывший руководитель канцелярии предшественника фон дер Ляйен Жан-Клода Юнкера, при нынешнем руководстве ЕК «впал в немилость», отмечало издание. Его уволили после вступления фон дер Ляйен в должность. Позже кандидатуру Зельмайера рассматривали на должность замглавы ЕСВС по вопросам геоэкономики и межинституциональных отношений. Это назначение, по данным Politico, позволило бы Каллас укрепить свои позиции и получить дополнительные рычаги влияния.

Welt писал, что потенциальное назначение Зельмайера на данную должность вызвало недовольство со стороны фон дер Ляйен и ряда государств ЕС. По данным издания, ни одно крупное государство — член ЕС не поддержало Каллас в споре.

Несмотря на то, что ЕСВС является отдельным внешнеполитическим органом ЕС, вопросы международных отношений также входят в компетенцию ЕК (ЕК). Это пересечение полномочий периодически приводит к разногласиям между двумя структурами.

Примером такой несогласованности, как писал Politico, стала ситуация в сентябре: фон дер Ляйен объявила о санкциях против Израиля, однако высшие чиновники ЕСВС не были уведомлены о подготовке этого заявления, хотя формально проект основывался на наработках их же службы.

