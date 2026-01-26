 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink

FT: Rheinmetall и OHB ведут переговоры о создании немецкого аналога Starlink
Rheinmetall и OHB могут попытаться поучаствовать в тендере на создание спутниковой сети для обеспечения нужд восточного фланга НАТО. Для Rheinmetall это может стать вторым крупным проектом в аэрокосмической отрасли
Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press
Один из крупнейших оборонных концернов Европы Rheinmetall и производитель спутников OHB ведут переговоры о совместном проекте по размещению коммуникационных спутников на орбите с целью создать немецкую альтернативу Starlink для нужд Вооруженных сил Германии. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, пока обсуждения находятся на ранней стадии. Предполагается, что компании создадут совместное предприятие, которое подаст заявку на правительственный грант для создания спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Она должна будет сосредоточиться в первую очередь на обеспечении нужд восточного фланга НАТО, говорил ранее Handelsblatt координатор космических операций в одном из подразделений немецкой армии Армин Фляйшманн.

Тогда же он отмечал, что спутниковая сеть для нужд бундесвера будет создана в течение нескольких лет, в основном с участием немецких компаний.

И Rheinmetall, и OHB полагают, что их совместное предприятие сможет стать потенциальным претендентом на государственное финансирование в рамках правительственной программы по развитию космических технологий. На нее выделено в общей сложности €35 млрд. Германия может выйти на третье место в мире по расходам на космические технологии после США и Китая именно благодаря этой программе, полагают аналитики консалтинговой компании Novaspace.

Россия создаст спутниковую систему «Рассвет» как аналог Starlink
Технологии и медиа
Сергей Боярский

В случае успешного завершения переговоров с OHB и победы их предприятия в тендере это будет второй крупный проект в аэрокосмической отрасли для Rheinmetall: в декабре 2025 года концерн получил тендер почти на €2 млрд на создание группы разведывательных спутников для немецкой армии совместно с финской Iceye.

Starlink — это глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в Сеть из любой точки планеты с низкой задержкой сигнала, в том числе из самых удаленных и труднодоступных регионов, где отсутствует наземная инфраструктура.

О создании собственных аналогов системы Starlink задумались и другие страны, в том числе Россия. В сентябре 2025 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что в стране появится своя подобная разработка. В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что суверенным ответом системе Starlink станет низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет». По его словам, после запуска проекта Россия планирует предоставлять доступ к технологии странам-союзникам. В январе Баканов анонсировал серийное производство терминала для широкополосного доступа в интернет в текущем году.

О создании собственного проекта TeraWave — конкурента Starlink — объявила и американская космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Подобные группировки отдельные страны считают угрозой собственной безопасности. Например, такой позиции придерживается Китай. Газета South China Morning Post писала, что китайские спутники выматывают аппараты Starlink в космосе, вынуждая их уклоняться. Это повышает расход топлива и сокращает срок службы.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Starlink Rheinmetall спутники связи Бундесвер
