Россия создаст спутниковую систему «Рассвет» как аналог Starlink

Сергей Боярский (Фото: Евгений Малятин / News.ru / Global Look Press)

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» станет суверенным ответом американской системе Starlink. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. После запуска проекта Россия планирует предоставить доступ к этой технологии странам-союзникам. Разработкой занимается «Бюро 1440».

Starlink — это глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная американской компанией SpaceX Илона Маска. Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в Сеть с низкой задержкой сигнала в самых удаленных и труднодоступных регионах мира, где отсутствует наземная инфраструктура.

Боярский подчеркнул, что первоочередная задача — обеспечить доступность технологии для российских потребителей не только с точки зрения покрытия, но и стоимости. По его словам, система позволит совершить «качественный скачок» в обеспечении связью отдаленных регионов страны, где традиционные способы доставки сигнала требуют высоких затрат.

Спутники группировки «Рассвет» смогут предоставлять широкополосный интернет в любой точке Земли, включая подключение на борту самолетов и поездов. Согласно планам, коммерческий запуск сервиса намечен на 2027 год, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. К 2035 году группировка может вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие.